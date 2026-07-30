Schimbări majore pentru șoferi. Ministerul Sănătății rescrie regulile pentru obținerea permisului auto

Ministerul Sănătății propune, printr-un proiect de ordin pus zilele trecute în dezbatere publică, modificarea „normelor minime privind aptitudinile fizice şi mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul”, după model european, cu scopul de a reduce riscul de accidente. Dacă, până acum, anumite diagnostice puteau conduce aproape automat la respingerea unei persoane la evaluarea medicală, noul ordin mută accentul pe evaluarea concretă a capacității șoferului de a conduce în siguranță.

Proiectul de ordin pus în transparență decizională, la începutul acestei săptămâni, vizează transpunerea Directivei europene (UE) 2025/2205 privind permisele de conducere și schimbă una dintre cele mai importante componente ale procedurii de obținere și reînnoire a carnetului auto: evaluarea medicală a șoferilor.

În România, sunt peste 8 milioane de posesori de permis de conducere, iar mulți dintre aceștia trăiesc cu afecțiuni cronice care pot necesita evaluări medicale periodice.

De la „ce boală ai?” la „poți conduce în siguranță?”

Actualele norme medicale pentru permisul auto au fost aprobate în urmă cu 16 ani. Între timp, atât medicina, cât și legislația europeană au evoluat, iar numeroase afecțiuni care altădată erau considerate incompatibile cu șofatul pot fi astăzi controlate prin tratament sau monitorizare.

Ministerul Sănătății precizează, în Referatul de aprobare, că România este obligată să adapteze legislația națională la noile standarde europene privind aptitudinile fizice și mentale necesare conducerii autovehiculelor. Potrivit documentului, obiectivul este „creșterea siguranței rutiere, reducerea riscului producerii accidentelor generate de afecțiuni medicale incompatibile cu conducerea în siguranță și asigurarea unei abordări unitare la nivelul statelor membre”.

Mai mult, ministerul arată că modificările urmăresc actualizarea terminologiei medicale utilizate în legislația autohtonă și „adaptarea standardelor medicale la principiile actuale privind evaluarea funcțională individualizată a persoanelor, proporționalitatea restricțiilor impuse și evitarea unor limitări bazate exclusiv pe existența unui diagnostic medical”.

Practic, autoritățile renunță la abordarea bazată exclusiv pe boală și introduc o analiză individuală a fiecărui caz, în funcție de riscurile reale pentru siguranța rutieră.

Dacă proiectul va fi adoptat, medicii nu vor mai analiza exclusiv ce afecțiune are pacientul, ci cât de mult îi afectează aceasta reflexele, judecata, vederea sau comportamentul în trafic.

Se schimbă evaluarea problemelor de vedere

Una dintre modificările propuse vizează normele privind vederea. Mai exact, pe baza propunerilor trimise de Comisia de Oftalmologie, noul ordin introduce o evaluare mult mai detaliată a funcției vizuale. Pe lângă verificarea acuității vizuale, medicii vor analiza câmpul vizual, vederea în condiții de lumină redusă, sensibilitatea la lumină puternică și contrast, existența diplopiei (vederea dublă), dar și alte afecțiuni oftalmologice relevante pentru siguranța rutieră.

Persoanele din grupa 1 (șoferii obișnuiți) vor putea primi sau reînnoi permisul chiar dacă nu îndeplinesc în totalitate criteriile privind acuitatea vizuală ori câmpul vizual.

Acest lucru va fi posibil doar în situații excepționale, dacă un medic oftalmolog stabilește că deficiența nu afectează conducerea în siguranță, iar persoana respectivă promovează inclusiv un test practic, efectuat de autoritatea competentă ori de o unitate medicală autorizată.

În Referatul de aprobare, Ministerul Sănătății explică faptul că această soluție este destinată cazurilor în care evaluarea individuală demonstrează că siguranța rutieră nu este compromisă, chiar dacă standardele minime nu sunt îndeplinite integral.

Reguli noi pentru cei care și-au pierdut vederea la un ochi

Proiectul introduce norme detaliate și pentru persoanele care și-au pierdut complet vederea la un ochi. Acestea vor putea conduce numai dacă perioada de adaptare este suficientă, iar ochiul rămas funcțional îndeplinește criteriile medicale stabilite de ordin.

În cazul unei pierderi recente a vederii la un ochi sau al apariției diplopiei, condusul va fi interzis pentru cel puțin șase luni. După această perioadă, permisul va putea fi utilizat doar pe baza avizului favorabil al medicului oftalmolog și al expertului auto, care pot impune diverse restricții.

De asemenea, pentru persoanele cu afecțiuni oculare evolutive vor putea fi impuse controale medicale periodice.

Sunt vizate și persoanele cu tulburări psihice

Un alt capitol în care se fac modificări este cel referitor la sănătatea mintală. Reprezentanții ministerului spun că actualele formulări sunt depășite și pot genera interpretări discriminatorii.

„Accentul este mutat de la existența formală a unui diagnostic către evaluarea impactului concret al afecțiunii asupra capacității de judecată, comportamentului, adaptabilității și siguranței conducerii vehiculelor”, se precizează în Referatul de aprobare.

Astfel, permisul nu va fi eliberat sau reînnoit persoanelor care suferă de tulburări mintale grave ori de tulburări severe și persistente ale capacității de judecată, comportamentului sau adaptabilității. Totuși, aceste persoane nu vor mai fi excluse automat. Dacă medicul specialist apreciază că boala este ținută sub control și că persoana poate conduce în siguranță, permisul poate fi acordat, cu monitorizare medicală periodică stabilită individual.

O șansă în plus pentru foștii dependenți de alcool

Schimbări importante apar și pentru persoanele care au avut probleme cu alcoolul. Proiectul menține interdicția pentru persoanele la care se constată dependența de alcool incompatibilă cu șofatul în siguranță, însă actualele reguli sunt completate cu posibilitatea reobținerii permisului după o perioadă de abstinență confirmată medical și în urma participării la programe de reabilitare desfășurate sub supraveghere medicală, dacă există aviz favorabil al medicului specialist.

„Permisele de conducere pot fi eliberate sau reînnoite persoanelor diagnosticate anterior cu dependență de alcool numai după o perioadă de abstinență și remisiune confirmată medical, în baza unui aviz favorabil emis de medicul specialist curant și cu condiția respectării programului de monitorizare medicală stabilit de acesta”, stipulează proiectul de act normativ.

Reprezentanții Ministerului explică, în Referatul de aprobare, că noua abordare urmărește diferențierea între persoanele aflate încă în dependență și cele care au reușit recuperarea și pot demonstra acest lucru medical.

Atenție și la medicamentele prescrise!

Proiectul aduce clarificări și într-un domeniu care îi poate afecta pe foarte mulți pacienți: tratamentele medicamentoase.

Proiectul păstrează regula potrivit căreia persoanele dependente de substanțe psihotrope nu pot primi sau reînnoi permisul de conducere.

În plus, documentul precizează că aceleași reguli se aplică și în cazul unor medicamente sau combinații de medicamente care, potrivit evaluării medicale de specialitate, „sunt susceptibile să afecteze capacitatea de a conduce vehicule în condiții de siguranță”.

Șoferii profesioniști, la mâna doctorilor

În Referatul de aprobare, Ministerul Sănătății precizează că obiectivul este introducerea unei evaluări mai clare și mai individualizate a riscurilor, inclusiv prin posibilitatea impunerii unor restricții adaptate fiecărui caz.

În evaluarea șoferilor profeșioniști (Grupa 2), spre exemplu, medicii trebuie să țină seama de riscurile și pericolele suplimentare asociate conducerii vehiculelor din această grupă.

„În funcție de natura și gravitatea afecțiunilor constatate, unitatea sanitară autorizată, prin medicul specialist, poate stabili condiții sau restricții privind conducerea vehiculelor”, mai prevede proiectul de ordin.

Procesul de modificare a început încă din luna ianuarie, potrivit Ministerului Sănătății, când Direcția Generală Asistență Medicală și Sănătate Publică a solicitat puncte de vedere de la comisiile de specialitate. În urma acestor consultări, s-a ajuns la concluzia că nu toate domeniile medicale care sunt implicate în evaluarea șoferilor trebuie modificate.

Actualele reguli privind afecțiunile ORL, handicapul locomotor, bolile de medicină internă și afecțiunile neurologice respectă deja cerințele Directivei europene și nu necesită modificări, precizează MS.

Specialiștii din domeniile ORL, ortopedie, neurologie și medicină internă au apreciat că actualele norme sunt deja conforme cu legislația europeană.

Schimbările vin într-un context în care siguranța rutieră rămâne o problemă majoră. Potrivit Poliției Române, numai în 2025 au fost depistate aproximativ 28.700 de persoane care conduceau sub influența alcoolului, iar peste 11.600 de infracțiuni la regimul circulației au fost comise de șoferi aflați sub influența băuturilor alcoolice. Alte aproape 3.900 de infracțiuni au vizat conducerea sub influența substanțelor psihoactive.