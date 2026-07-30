Case crăpate și drumuri rupte de camioanele care construiesc autostrăzi

Relativ recent, când a fost construit podul peste Dunăre de la Brăila, care face legătura cu județul Tulcea, locuitorii mai multor comune au avut de luptat cu aceeași situație și problema s-a rezolvat abia după ce au organizat proteste de stradă. Situația s-a repetat în mai multe locuri din țară, încă de când drumurile erau gestionate de fosta CNADNR, iar soluțiile se găsesc numai după protestele oamenilor, deși aceste situații puteau fi evitate. În cazul actual, din comuna Perișani, exista o soluție tehnică, dar va fi aplicată abia de acum înainte, după ce locuitorii care au suferit pagube materiale au ieșit în stradă de mai multe ori.

Proiectele de construire a infrastructurii rutiere mari beneficiază de finanțare din fonduri europene și de la bugetul de stat, ceea ce ar permite CNAIR să găsească inclusiv soluții tehnice optime, pentru a nu distruge localitățile prin care trec utilajele de mare tonaj – inclusiv prin asigurarea unor rute ocolitoare pentru camioane. Acest lucru nu se întâmplă, de foarte mulți ani, iar mulți dintre locuitorii comunelor care se învecinează cu noile drumuri de mare viteză, care ar trebui să fie beneficiari ai acestor investiții, rămân cu pagube majore.

Situația se repetă acum, în comuna Perișani, din județul Vâlcea, unde localnicii au organizat mai multe proteste, din același motiv: drumuri comunale distruse și case crăpate pentru care nimeni nu va plăti despăgubiri. Localnicii au cerut, la protestele de stradă din ultimele zile, interzicerea camioanelor de mare tonaj care traversează comuna și soluții tehnice pentru devierea traficului greu generat de lucrările la autostrada Sibiu-Pitești. Cel mai grav afectat este un drum forestier modernizat recent cu fonduri europene, folosit acum ca rută alternativă la DN7 - Valea Oltului. Proteste similare au fost organizate și de locuitorii din alte comune din aceeași zonă.

Pentru a degaja traficul de pe Valea Oltului, camioanele au fost deviate pe drumul care leagă Perișani de comuna Berislăvești, pe unde trec transporturile cu material rezultat din excavările pentru tunelul Poiana, deși drumul este unul pentru trafic ușor, de până la 3,5 tone. În cadrul proiectului nu s-a ținut cont de nevoia de a construi mai întâi un drum tehnologic pentru aceste transporturi, deși se discutase o posibilă soluție tehnică, inițial.

Citește și Guvernul mai face o încercare să urnească parteneriatul public-privat. CI3P, în loc de PNRR

Autoritățile rutiere încalcă legea

Protestatarii spun că un astfel de transport ajunge până la 25 de tone încărcătură, ceea ce este ilegal, dar decizia o ia chiar CNAIR, care ar trebui să gestioneze acest tip de utilaje. Primăria Perișani a propus soluții pentru constructorul drumului, care să-i salveze pe localnici, dar s-a recurs la alegerea actualului traseu al camioanelor pentru că nu s-a putut face o excavare dinspre Argeș. Primarul localității a explicat că a facilitat inclusiv comunicarea între constructor și localnici și i-a propus constructorului să modernizeze un drum pe care ar putea trece camioanele fără să producă alte pagube. Drumul care ar putea fi amenajat este unul „de tarla”, pe care constructorul ar fi trebuit să-l negocieze cu proprietarii și să-l amenajeze, dar nu a făcut-o.

Antreprenorul va fi obligat să repare drumul, nu și casele

Din punctul de vedere al CNAIR, problema ar fi deja rezolvată, pentru că după primele proteste ale locuitorilor din comunele afectate de traficul greu s-a luat decizia semnării unui protocol cu primăria, astfel încât constructorul să poată folosi actualul drum forestier și să-l întrețină, prin reparațiile necesare. Antreprenorul care construiește autostrada ar urma să fie obligat ca la finalul lucrării să le redea cetățenilor respectivul drum în condiții mai bune decât în momentul în care a început să-l folosească, dar despre despăgubirile pentru cei ale căror case sunt fisurate din cauza tonajului mult prea mare nu a vorbit nicio autoritate. Locuitorii comunei au mai organizat proteste și în primăvara acestui an, din cauza fisurilor care au apărut în casele lor, dar pentru aceste pagube vor fi nevoiți să se îndrepte către instanțele de judecată.

La fel s-a întâmplat și în localitățile care se aflau pe traseul camioanelor, la construirea podului de la Brăila, iar după ce oamenii din mai multe localități au ieșit în stradă, cerând o soluție tehnică, astfel încât camioanele de mare tonaj să nu mai traverseze prin fața caselor lor, Guvernul a găsit bani pentru a construi un drum ocolitor, în cel mai scurt timp, iar lucrările pentru pod au fost suspendate până când s-a finalizat acel drum pentru utilaje.