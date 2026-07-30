Ce le scurtează viața electrocasnicelor și ce poți face ca să le folosești mai mult timp?

Prima reacție este să spui că „nu se mai fac ca înainte". În realitate, lucrurile sunt puțin mai complicate. Durata de viață a electrocasnicelor depinde atât de calitatea aparatului în sine, cât și de modul în care este folosit și de condițiile în care funcționează în fiecare zi.

Iar unele dintre aceste condiții sunt mai ușor de controlat decât ai crede.

Ce se întâmplă cu electrocasnicele înainte să se strice?

Puține aparate se defectează brusc. De cele mai multe ori, problema apare treptat, în timp, fără semne evidente.

Uzura se acumulează de la o lună la alta și este influențată de lucruri aparent banale:

folosirea constantă la capacitate maximă;

alegerea programelor intensive atunci când nu sunt necesare;

lipsa curățării periodice a filtrelor și componentelor interne;

depunerile de calcar care apar în interiorul aparatelor care încălzesc apă.

Ultimul punct este și cel mai greu de observat. Nu vezi ce se întâmplă pe rezistența mașinii de spălat, în boiler sau în alte componente interne, însă acestea lucrează în fiecare zi. În timp, depunerile de calcar pot afecta eficiența aparatului și pot contribui la uzura lui prematură.

Din acest motiv, două aparate identice pot avea durate de viață diferite în două locuințe diferite.

De ce calcarul afectează mai multe lucruri decât crezi?

Calcarul nu apare doar pe bateria de la chiuvetă sau pe fundul ibricului. Depunerile se formează și acolo unde nu le vezi: pe rezistențe, în conducte și în componentele aparatelor care folosesc apă încălzită. Pe măsură ce acestea se acumulează, aparatul începe să lucreze mai greu pentru a obține același rezultat.

În timp, poți observa că:

apa se încălzește mai greu;

consumul de energie crește;

detergentul și produsele de curățare sunt folosite în cantități mai mari;

bateriile și suprafețele din baie capătă pete albe persistente;

electrocasnicele necesită mai des operațiuni de întreținere.

Multe soluții anticalcar tratează efectele vizibile ale problemei. Cauza însă rămâne aceeași: duritatea apei, dată de sărurile de calciu și magneziu în exces.

Pentru locuințele în care apa are un conținut ridicat de săruri de calciu și magneziu, tratarea apei poate reprezenta o soluție pe termen lung. Un dedurizator de apă funcționează pe principiul schimbului ionic: apa trece printr-o coloană cu rășină specială care reține pe suprafața ei ionii de calciu și magneziu, înainte ca apa să ajungă la electrocasnice. Atunci când este configurat corect, în funcție de consum și de caracteristicile apei, acesta contribuie la protejarea componentelor care intră zilnic în contact cu apa.

Cum îți dai seama că apa din casă favorizează depunerile de calcar?

Unele semne pot fi observate cu ușurință în rutina de zi cu zi:

pete albe pe bateriile sanitare și pe cabina de duș;

depuneri alb-gălbui pe fundul ibricului;

detergentul face mai puțină spumă decât te-ai aștepta;

paharele și vasele rămân pătate după spălare;

pielea poate părea mai uscată după duș.

Aceste semne pot indica faptul că apa este dură, însă nu îți spun și cât de mare este nivelul de duritate. Acesta poate varia considerabil de la o zonă la alta și chiar între locuințe aflate relativ aproape una de cealaltă.

Pentru a înțelege mai bine ce este duritatea apei, ce efecte poate avea și care sunt soluțiile disponibile, merită să consulți informații dedicate acestui subiect. O analiză de laborator rămâne însă singura metodă care poate determina cu exactitate caracteristicile apei din locuința ta.

Ce obiceiuri simple îți pot ajuta electrocasnicele să reziste mai mult?

Nu toate lucrurile care contribuie la longevitatea aparatelor implică investiții suplimentare. Uneori, câteva obiceiuri simple fac o diferență importantă în timp.

Poate fi util să:

cureți periodic filtrul mașinii de spălat și al mașinii de spălat vase;

lași ușa mașinii de spălat întredeschisă după terminarea programului;

eviți supraîncărcarea aparatelor;

folosești programele recomandate de producător pentru întreținere;

verifici periodic dacă există depuneri vizibile de calcar în locurile expuse.

Sunt gesturi care durează doar câteva minute și care contribuie la funcționarea optimă a aparatelor pe termen lung.

Electrocasnicele moderne fac mai multe lucruri decât cele de acum douăzeci de ani, însă sunt și mai sensibile la condițiile în care funcționează zi de zi. Apa care intră în casă, modul în care folosești aparatele și întreținerea lor periodică sunt lucruri asupra cărora ai control. Iar de multe ori, acestea fac diferența dintre un aparat care trebuie înlocuit după câțiva ani și unul pe care continui să îl folosești mult timp.

Sursa foto: Magnific