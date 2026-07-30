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Stațiunea de pe litoral care și-a pierdut farmecul de altădată: Buruienile au invadat plaja în plin sezon estival

de Redacția Jurnalul Publicat la 30 Iul 2026 12:30 Modificat la 30 Iul 2026 12:30
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Stațiunea de pe litoral care și-a pierdut farmecul de altădată: Buruienile au invadat plaja în plin sezon estival
cugetliber.ro/Plaja din apropierea Cazinoului Constanța a fost năpădită de buruieni.

Odinioară perla litoralului, stațiunea Mamaia își pierde treptat farmecul. În plin sezon estival, mai multe porțiuni de plajă au fost invadate de iarbă și buruieni, nisipul nu mai este așa fin iar autoritățile au lărgit-o prea mult. 

Zona Cazinoului Constanța, plină de buruieni

Una dintre cele mai afectate zone este plaja din apropierea Cazinoului din Constanța, un sector care nu a mai fost închiriat de câțiva ani. În lipsa unui administrator privat, responsabilitatea întreținerii revine Administrației Bazinale de Apă Dobrogea-Litoral.

Pe o distanță de aproximativ 200-300 de metri, vegetația s-a extins pe nisip, iar buruienile au crescut nestingherite. Imaginea contrastează puternic cu statutul pe care Mamaia l-a avut ani la rând în topul destinațiilor de vacanță de pe litoralul românesc.

Reprezentanții Apelor Române susțin că plaja este curățată o dată pe săptămână, însă ritmul de creștere al vegetației depășește frecvența intervențiilor.

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Nisip plin de scoici

În plus, turiștii reclamă și calitatea slabă a nisipului, acoperit pe alocuri de numeroase scoici sparte, ceea ce face plaja mai puțin atractivă și confortabilă.

Din acest motiv, puținii vizitatori care ajung în zonă aleg să se îndrepte spre plajele amenajate din apropiere, unde condițiile sunt mult mai bune.

În ultimii ani, turiștii au semnalat în repetate rânduri că Mamaia și-a pierdut din farmecul de altădată. Pe lângă faptul că, în urma lucrărilor de înnisipare, distanța până la apă a crescut considerabil, mulți spun că nisipul fin care aduce renume stațiunii a fost înlocuit de o suprafață mai puțin primitoare, potrivit observatornews.ro.

Cândva renumită pentru atmosfera animată, spectacolele și viața de noapte, Mamaia se confruntă acum cu tot mai multe critici din partea celor care îi trec pragul.

 

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Subiecte în articol: mamaia litoral
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