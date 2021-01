Creșterea economică va fi mai lentă decât s-a estimat anul trecut

Produsul Intern Brut (PIB) ar putea crește cu 4,3% în acest an, ajungând la 1.116 miliarde de lei. Estimarea este în scădere față de 4,5%, respectiv 1.135,3 miliarde de lei, cât era prevăzută toamna trecută pentru rectificarea bugetară, transmite Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză.

Estimările pe termen mediu, pentru intervalul 2020-2024, sunt în scădere, prevăzând o creștere a consumului privat de numai 3,7%, față de 4,6% anterior, iar soldul balanței comerciale ar putea fi de - 21,4 miliarde de euro, mai mare decât previziunea de 21,3 miliarde de euro în toamnă.

Cursul de schimb mediu ar putea fi 4,89 lei lei/euro, aproape de 4,9 lei/euro anterior.

Inflaţia la sfârşitul anului 2021 este preconizată la 2,2%, comparativ cu 2,5% anterior.

Numărul de salariați va crește cu 1,3%, ajungând la 5,158 milioane de angajați, estimare mai mică față de 1,7%, adică 5,178 milioane de persoane, prevăzut anterior.

Şomajul se va situa la 4,5%, salariul mediu brut va fi de 5.380 lei, respectiv plus 4,5%, iar cel net de 3.323 lei, adică plus 4,5%. În prognoza din toamnă, salariul mediu brut era estimat mai sus, la 5.510 lei, respectiv plus 6,8%, și net de 3.406 lei, plus 6,9%.

