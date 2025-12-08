Tragedie în Tenerife: Un român a murit după ce a fost surprins de valurile uriașe ale oceanului

Trei oameni au murit şi alți trei au fost răniți după ce un val uriaş a lovit o piscină naturală de pe coasta de vest a insulei spaniole Tenerife.

Mai multe persoane au fost duse în larg de val, iar o persoană dată dispărută este încă căutată, au precizat serviciile de urgenţă din Insulele Canare.

Autorităţile au anunţat că printre victimele confirmate se numără doi bărbaţi şi o femeie. Unul dintre bărbaţi avea 35 de ani, femeia, 55 de ani, iar vârsta celei de-a treia victime nu a fost deocamdată făcută publică. Nu au fost oferite alte detalii de identificare.

O femeie a suferit un stop cardiac în timpul acestui incident petrecut la stâncile Los Gigantes, din municipalitatea Santiago del Teide, însă a fost resuscitată de paramedici şi transportată cu elicopterul la spital.

Autoritățile spaniole au confirmat moartea unui cetățean român în urma fenomenului extrem produs duminică în Tenerife, când valuri puternice au lovit malul și au rănit mai multe persoane. Ministerul Afacerilor Externe a fost alertat și monitorizează situația.

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că a fost informat duminică despre incidentul grav provocat de valurile oceanice în Tenerife, unde mai multe persoane au fost surprinse de forța apei. Printre victime se află doi cetățeni români.

Potrivit demersurilor realizate de reprezentanții Consulatului General al României la Madrid, autoritățile spaniole au confirmat deja decesul unuia dintre românii implicați în incident.

În ceea ce privește cel de-al doilea cetățean român afectat, procedurile de identificare și evaluare medicală sunt în desfășurare, iar autoritățile spaniole urmează să comunice detalii suplimentare.

„Reprezentanţii oficiului consular român menţin legătura cu autorităţile spaniole pentru confirmarea stării celei de-a doua victime de cetăţenie română. Consulatul General al României la Madrid este în legătură permanentă atât cu autorităţile spaniole, cât şi cu familiile victimelor, fiind pregătit să acorde asistență consulară, conform competenţelor”, transmite MAE.

Ministerul amintește că cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale CG la Madrid: +34 685.440.149; +34 685.440.159; +34 685.440.166; +34 917.344.004, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziție telefonul de urgență al oficiului consular: +34 669.362.202.

Reprezentanții Consulatului General al României la Madrid mențin legătura permanentă atât cu autoritățile spaniole, cât și cu familiile victimelor, fiind pregătiți să ofere sprijin consular conform procedurilor legale.

Mediafax si Agerpres