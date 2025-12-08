Trei economiști fără diplome: Billings, Twain și Nasby

x close
de Ionuț Bălan    |    08 Dec 2025   •   07:20
Sursa foto: Ionuț Bălan

Dacă aduni cinci economiști la o masă vei avea șase opinii contrare, dintre care două îi vor aparține lui Keynes, dar și acestea se vor bate cap în cap.

Dacă ar fi să alegem însă trei mari economiști fără diplome, am începe cu niște oameni care nu au calculat niciodată PIB-ul, dar au înțeles perfect cum circulă banii, iluziile și speranțele: Josh Billings, Mark Twain și Petroleum V. Nasby.

Toți trei trăiesc în America febrilă de după Războiul Civil, o lume în care râsul este uneori mai credibil decât inflația. De fapt, Mark Twain nu este nici pe departe singurul umorist al epocii - ci doar cel mai longeviv în memorie. Alături de el, Josh Billings și Petroleum V. Nasby fac din umor un instrument de educație socială, politică și, da, economică. Umorul e cea mai bună cale de a semnala și trata problemele societății.

Billings - economistul de bun-simț

Henry Wheeler Shaw, alias Josh Billings, vorbește într-o ortografie de bâlci, dar gândește ca un contabil al sufletului. „Economy is a savings-bank, into which men drop pennies and get dollars in return”, spune el. Un aforism care, tradus azi, ar suna cam așa: „Economia e un cont de economii în care pui răbdare și scoți prosperitate”.

Billings nu filosofează: ironizează risipa, consumerismul și datoria. „Debt is like any other trap: easy to get into, hard to get out of”. Într-o vreme când America se îmbată cu credite și speculații, el amintește că banul ușor are memorie scurtă.

Și mai are o poantă genială: „Money will buy a pretty good dog, but it won’t buy the wag of his tail”. În economie, asta înseamnă că banii cumpără lucruri, dar nu și motivația oamenilor. PIB-ul crește, dar fericirea scade. Billings, fără formule, anticipează ce va deveni peste un secol „indicele bunăstării subiective”.

Twain - economistul în costum de poveste

Dacă Billings vorbește din han, Mark Twain o face din bursă. Născut Samuel Clemens, este nu doar umorist, ci și antreprenor ratat, speculator, investitor în tehnologii pe care nu le înțelege complet. Din toate trage o concluzie: valoarea e o convenție socială, susținută de încredere.

Povestirea sa The £1,000,000 Bank-Note este una dintre cele mai strălucite lecții de economie scrise vreodată. Un american sărac primește o bancnotă de un milion de lire - pe care nu o poate schimba, dar o poate arăta. Toată Londra crede că este bogat și îl tratează ca atare. Primește haine, cină, credit, respect. Totul doar pentru că hârtia există.

Twain ar râde amar azi: „Nu-i așa că seamănă cu bursa? Cu criptomonedele? Cu ratingurile de credit?”. Da, exact. Valoarea nu e intrinsecă, ci psihologică. „Încrederea” devine monedă, iar reputația - garanție.

Twain, mai mult decât oricare alt „economist” al epocii, înțelege că banii există doar pentru că oamenii cred în ei. Că o bancnotă e o poveste reușită - și că story-ul valorează mai mult decât hârtia.

Nasby - economistul discursului

David Ross Locke, alias Petroleum V. Nasby, scrie sub masca unui democrat pro-confederat, folosind un arsenal al absurdului pentru a livra satire devastatoare despre rasism, ipocrizie și corupție. Îl citește și Mark Twain, care spune că fără Nasby nu s-ar fi născut propriul său umor politic.

Nasby înțelege că ideologia e o marfă. Că discursul are preț. Că „opinia publică” e un activ volatil, care crește și scade după cum e manipulat. Cu alte cuvinte, este un pionier al economiei simbolice.

Pentru el, să râzi de o nedreptate este tot o formă de investiție - una morală, dar cu randament social. Astăzi i-am spune „capital reputațional” sau „valoare de brand”. Nasby face politică înainte ca PR-ul să se nască.

Lecția comună: economia e o ficțiune credibilă

Billings, Twain și Nasby intuiesc, fiecare în felul său, că economia nu e doar știința banilor, ci arta credinței colective.

Billings ne spune: nu poți cheltui ce n-ai pus deoparte. Twain adaugă: poți părea bogat dacă lumea crede în tine. Nasby încheie: poți schimba sistemul dacă-l ironizezi suficient.

Împreună, cei trei alcătuiesc un tratat comic despre macroeconomie:

• Billings e precauția fiscală;

• Twain e psihologia monetară;

• Nasby e economia discursului public.

De fapt, Bancnota de un milion de lire poate fi predată la orice curs de economie comportamentală. Protagonistul nu are bani reali, dar are simbolistica bogăției - și lumea reacționează ca într-un experiment de încredere. Dacă toată lumea presupune că e solvabil, atunci chiar este.

Așa funcționează băncile. Așa funcționează bursele. Așa funcționează și statele. Atunci când credem cu toții că moneda e stabilă, devine stabilă. Când ne panicăm, o dărâmăm singuri. Twain râde, dar scrie tratate de psihologie monetară înainte de Keynes.

De la râs la regulă

Astăzi, când inflația emoțională e la fel de mare ca cea financiară, ar trebui să-i recitim pe acești trei „economiști fără formule”. Billings avertizează băncile centrale să nu tipărească optimism peste măsură: „Mai bine să nu știi nimic, decât să știi ce nu e așa”. Twain zice să nu confundăm valoarea cu prețul: „Un milion de lire care nu se pot cheltui valorează mai mult decât o mie care se evaporă”. Iar Nasby zâmbește amar, privind rețelele sociale: „Cine controlează gluma, controlează și piața”.

Toți trei recunosc în economia actuală aceeași capcană de atunci: iluzia că hârtia e puternică prin ea însăși. Dar hârtia e doar decorul. Puterea vine din credibilitate, acel capital simbolic care nu se imprimă, ci se câștigă.

În loc de concluzie

Într-o lume care își cumpără liniștea pe credit, cei trei umoriști par mai lucizi decât o conferință G20. Billings șoptește să pui banul mic deoparte. Twain avertizează că bancnota mare e doar un test de caracter. Nasby spune că o societate care nu mai râde de propriile minciuni ajunge să le creadă.

Așa că da - Mark Twain nu este singurul umorist, dar arată că umorul e o bancnotă cu acoperire în aurul lucidității.

Iar dacă lumea întreagă citește povestea lui despre milionul de lire, poate înțelege care e adevărata monedă.

Sau, ca să-l parafrazăm pe Billings: „Economy is a savings-bank where you deposit common sense and withdraw survival”.

Iar Nasby adaugă: „Dacă n-ai umor, inflația o să te prindă râzând fals”.

