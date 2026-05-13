Cristian Păun: „Scăderea PIB-ului nu este neapărat rea”. Ce se întâmplă cu economia României după anii de consum pe datorie

Cristian Păun: Scăderea PIB-ului României poate fi un semn de ajustare sănătoasă a economiei

Economia României traversează o perioadă dificilă după ani în care creșterea economică a fost susținută de consum alimentat prin deficit bugetar și împrumuturi masive. În acest context, profesorul universitar de economie Cristian Păun susține că scăderea Produsului Intern Brut nu trebuie privită automat ca un semnal negativ.

Potrivit economistului, actuala încetinire economică reprezintă mai degrabă o ajustare după o perioadă de expansiune artificială, bazată pe cheltuieli publice excesive și bani împrumutați la costuri ridicate.

Cristian Păun: „O creștere artificială va fi înlocuită de una reală”

Profesorul universitar a explicat, într-o analiză publicată pe Facebook, că reducerea ritmului economic este legată direct de diminuarea consumului susținut prin datorii și deficit bugetar.

„E rău că scade PIB-ul? Patru sunt cauzele majore ale situației economice de astăzi: 1. A scăzut consumul pe deficit și datorie alimentat de bani 'din elicopter' pe care nu îi aveam, pe care nu îi produceam, îi împrumutam la niște dobânzi sufocante: ajustarea PIB are, din această perspectivă, o conotație pozitivă. O creștere artificială va fi curând înlocuită de una reală, sustenabilă, ajustată la potențialul real al economiei”, a menționat Cristian Păun.

Economistul consideră că economia României încearcă acum să revină la un ritm de dezvoltare mai apropiat de capacitatea reală de producție și investiții, după ani în care consumul a fost principalul motor al creșterii economice.

Inflația și deficitul bugetar continuă să pună presiune pe economie

Un alt factor important semnalat de profesorul universitar este nivelul ridicat al inflației, care afectează puternic creșterea economică reală.

„Asta face ca orice creștere nominală de PIB să ducă la o creștere reală mai mică. Fiecare 1% deficit bugetar duce la 0,3% inflație. De trei ori mai mult decât media UE. Deci acel 9-8% deficit produce natural anual 3% din inflație. Primul trimestru al acestui an este dătător de speranțe pe problema deficitului și, implicit pe problema inflației. Continuând reducerea deficitului, suflul economiei se va relua natural, și prin temperarea inflației”, a explicat Cristian Păun.

În opinia sa, reducerea deficitului bugetar ar putea ajuta economia să își recapete echilibrul, mai ales prin diminuarea presiunii inflaționiste care afectează puterea de cumpărare și investițiile.

Taxele mari și lipsa reformelor, printre principalele probleme

Economistul a criticat și deciziile politice privind majorarea taxelor, despre care spune că au afectat suplimentar mediul economic într-un moment deja sensibil.

„Astăzi nu doar Guvernul a fost trimis la plimbare. Ci și reformele. Cu perspective sumbre privind reluarea lor. Deci, tot la taxe mai mari vom ajunge. A fost o eroare creșterea taxelor, prociclică. Dar inerentă cu politicieni care au făcut zid în calea reformelor. Cu o vehemență de nedescris. Economia scade și pentru că România nu se reformează. Este consecința directă a lipsei de reforme care ne obligă mereu la taxe tot mai mari și mai sufocante”, a adăugat profesorul universitar.

Potrivit acestuia, fără reforme structurale, România riscă să intre într-un cerc vicios în care statul încearcă să acopere deficitele prin taxe tot mai ridicate.

Problemele economiei europene afectează direct România

Cristian Păun a atras atenția și asupra contextului economic european, subliniind că încetinirea economiilor din Europa afectează automat și România.

„Asta se vede în comenzi, în cifra de afaceri, în salarii, în costuri. Avem o problemă mare care se adaugă și complică și mai mult situația internă. De aia trebuie să fim mai atenți când ne uităm la PIB-ul ăsta! Așa cum creșterea lui nu înseamnă neapărat dezvoltare, nicio scăderea lui nu este neapărat ceva negativ! Mai ales când vorbim de ajustări după niște excese populiste!”, a transmis economistul.

INS: PIB-ul României a scăzut în primul trimestru din 2026

Datele publicate de Institutul Național de Statistică arată că Produsul Intern Brut al României a scăzut în primele trei luni din 2026 cu 1,7% pe seria brută, comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Față de trimestrul anterior, economia a înregistrat un recul de 0,2%.

În același timp, economia României a crescut în 2025 cu doar 0,7% în termeni reali, însă ultimul trimestru al anului trecut a adus deja o contracție economică de 1,8% față de trimestrul precedent, semnalând începutul unei perioade de ajustare economică.