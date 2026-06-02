„Intrăm pe un teritoriu fără precedent”. Climatolog despre valurile de căldură

Valurile de căldură se întâmplă într-un moment în care „mulți mai mulți oameni lucrează”. De asemenea, este și o „perioadă foarte sensibilă” pentru plante, aflate în plină creștere, subliniază directorul de cercetare al Centrului Național Francez de Cercetări Științifice (CNRS).

Temperaturile de peste 40 de grade celsius din acest val de căldură sunt doar „începutul ciclului”. Acesta „va genera, probabil, un impact ce poate provoca o scădere a temperaturii și care ar putea intensifica sezonul estival”, a declarat climatolog din regiunea franceză Landes.

„Mult mai mulți oameni sunt expuși acestor valuri, deoarece lucrează și sunt expuși. Și aceste valuri au un impact în ceea ce privește pierderile economice, deoarece afectează numărul de ore lucrate, dincolo de riscul de mortalitate. Numărul de întreprinderi, meserii și profesii care se confruntă cu această pierdere de ore de lucru efective este mult mai mare în mai și iunie decât în ​​iulie”, a explicat Cassou, conform sursei citate.

„Nu ar trebui să raționăm doar în funcție de intensitatea valului de căldură, adică pe baza unor criterii pur geofizice, ci mai degrabă în funcție de risc, care include expunerea oamenilor, a speciilor de animale, a speciilor de plante”, a mai precizat climatologul.

Perioada valului de căldură este un moment „foarte sensibil al ciclului fenologic, ciclul anotimpurilor pentru plante și animale. Este o perioadă în care creșterea plantelor este la maxim, când se formează fructele care se vor coace mai târziu, vara. Este o perioadă de vulnerabilitate”, potrivit lui Cassou.

„Temperaturile mării au crescut extrem de rapid într-un moment crucial pentru reproducerea și dezvoltarea anumitor specii, cum ar fi melcii. Pentru păsări, aceasta este perioada în care puii se nasc și trebuie hrăniți. Ei sunt mai vulnerabili. În iunie, iulie sau august, sunt deja destul de mari și mai puțin sensibili la creșterea temperaturilor” menționează acesta, potrivit sursei.

Cererea de apă „este mare și va rămâne mare până când culturile vor ajunge la maturitate”.

„Ne chinuim să recuperăm efectele schimbărilor climatice. Nu reușim să anticipăm că pericolele se vor schimba, că vor deveni mai devreme și mai intense. Ne adaptăm la ceva ce s-a întâmplat deja, chiar dacă știm că intrăm pe un teritoriu fără precedent. Așadar, suntem mereu în urmă. Iar acest lucru duce la situații absurde. Să luăm cazul școlilor: ne gândim să amânăm vacanțele școlare, dar nici măcar nu putem pregăti școlile pentru un val de căldură timpuriu”, a mai precizat climatologul.

Christophe Cassou menționează că există două modalități de contracarare a fenomenului.

„Prima este simularea. Luăm cele mai extreme scenarii pe care le-am luat în considerare și cartografiem vulnerabilitățile. A doua este să planificăm reducerea vulnerabilităților noastre”, a concluzionat Cassou.

(sursa: Mediafax)