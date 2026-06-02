România egalează Georgia! Debut dificil pentru Hagi după o gafă uriașă a lui Aioani

UPDATE: Louis Munteanu restabilește egalitatea cu o un gol dat cu capul.

Știre inițială

Gazdele au deschis scorul imediat după pauză, profitând de o eroare mare a portarului Marian Aioani, într-un moment extrem de dificil pentru tricolori, scrie AS.ro.

Georgia a fost mai periculoasă în prima repriză

România a început curajos partida și a avut prima mare oportunitate în minutul 7, când Florinel Coman a primit o minge excelentă după o recuperare bună, însă șutul său a fost blocat de defensiva georgiană.

Cea mai mare șansă a tricolorilor din prima repriză a venit în minutul 19. Ianis Hagi a fost aproape să profite de o eroare a portarului Mamardashvili, însă un fundaș georgian a respins mingea de pe linia porții.

De partea cealaltă, Georgia a avut mai multe ocazii importante prin Zivzivadze, Kochorashvili și Kvilitaia. În minutul 45, Drăgușin a avut o intervenție salvatoare, împiedicând deschiderea scorului.

Georgienii au solicitat și două lovituri de pedeapsă în prima repriză, însă arbitrul a lăsat jocul să continue.

Hagi a schimbat patru jucători la pauză

Nemulțumit de jocul echipei, Gheorghe Hagi a efectuat patru modificări la pauză.

Au intrat pe teren Alexandru Cicâldău, Alexandru Dobre, Eissat și Louis Munteanu, selecționerul încercând să aducă un plus de energie și agresivitate în compartimentul ofensiv.

Gol după o gafă incredibilă a lui Aioani

Planurile lui Hagi au fost date peste cap imediat după reluarea jocului.

La prima fază importantă a reprizei secunde, Marian Aioani a comis o eroare surprinzătoare, iar Georgia a profitat pentru a deschide scorul și a prelua conducerea cu 1-0.

Golul a venit în minutul 46 și îi obligă acum pe tricolori să alerge după egalare.

Primul test pentru noul mandat al lui Hagi

Partida de la Tbilisi reprezintă primul meci al lui Gheorghe Hagi în noul mandat de selecționer, la 25 de ani după prima sa experiență pe banca naționalei.

România mai are programat un meci amical în această lună, contra Țării Galilor, pe 6 iunie, însă atenția este acum concentrată pe duelul cu Georgia, unde tricolorii încearcă să revină după startul dificil al reprizei secunde.

La momentul redactării acestui articol, scorul este Georgia – România 1-0.