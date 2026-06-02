Nuntă surpriză în showbiz: Una dintre cele mai iubite artiste ale momentului s-a căsătorit în mare secret

Evenimentul a avut loc după o relație de aproximativ doi ani, intens urmărită de fani și de publicațiile mondene din întreaga lume.

Potrivit surselor citate de presa internațională, ceremonia civilă s-a desfășurat la Old Marylebone Town Hall, una dintre cele mai cunoscute locații pentru căsătorii civile din capitala britanică. La eveniment au participat doar membrii familiei și câțiva apropiați ai cuplului.

Ținutele mirilor

Pentru marele eveniment, Dua Lipa a ales o creație semnată de Schiaparelli, optând pentru un costum alb din două piese, completat de accesorii rafinate și pantofi Christian Louboutin.

La rândul său, Callum Turner a purtat un costum bleumarin clasic, într-un stil sobru și elegant. Imaginile publicate pe rețelele sociale îi surprind pe cei doi ieșind zâmbitori de la ceremonie, întâmpinați de apropiați cu confetti și petale de flori.

O poveste de dragoste cu final fericit

Relația dintre cei doi a devenit publică la începutul anului 2024, după ce au fost văzuți împreună la mai multe evenimente. De atunci, aparițiile lor publice au devenit tot mai frecvente, iar speculațiile privind o posibilă căsătorie au fost alimentate de logodna confirmată în vara anului 2025.

Într-un interviu pentru Vogue, artista dezvăluia că inelul de logodnă a fost creat special pentru ea, cu implicarea celor mai apropiați oameni din viața sa.

Petrecere în Sicilia

Presa internațională scrie că ceremonia civilă de la Londra ar putea fi urmată de un eveniment de amploare organizat în Sicilia. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, petrecerea ar urma să reunească numeroase personalități din industria muzicală și cinematografică.

Printre numele vehiculate se află Elton John, Charli XCX, Donatella Versace și Mark Ronson, însă lista invitaților nu a fost confirmată oficial, potrivit spynews.ro.

În ultimii ani, Dua Lipa și Callum Turner au devenit unul dintre cele mai urmărite cupluri din lumea mondenă. Căsătoria lor marchează un nou capitol într-o relație care a atras constant atenția publicului și a presei internaționale.

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