Criză economică. Încasările din TVA au crescut în iunie 2025. Veniturile consolidate au scăzut

Veniturile din TVA au crescut, în iunie 2025, până la un plus de 12% faţă de aceeaşi lună din 2024. Per ansamblu, creşterea veniturilor bugetului consolidat a fost, în iunie, mai mică decât avansul înregistrat pe primul semestru din an.