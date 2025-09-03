Haos de 22 de milioane de lei pe banii statului, la ANOFM

Un audit efectuat de Curtea de Conturi la Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) care a vizat anul 2023 a descoperit grave deficiențe în ceea ce privește activitatea acestei instituții. Raportul notează că au fost constatate denaturări semnificative ale activelor, ale cheltuielilor cu asistența socială, ale veniturilor etc.

Valoarea totală estimată a erorilor și neregulilor depășește 22 de milioane de lei, ceea ce indică probleme sistemice în controlul intern al instituției, se arată în raport. ANOFM a primit termen ca până la sfârșitul acestui an să corecteze toate deficiențele identificate de inspectorii Curții de Conturi.

Unul dintre aspectele negative reclamate de Curtea de Conturi se referă la activele achiziționate prin proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile. Potrivit raportului, acestea au fost transmise eronat, ceea ce a condus la o subevaluare de peste 20 de milioane de lei în situațiile financiare ale ANOFM. Astfel, cele mai grave nereguli s-au înregistrat la activele fixe necorporale, unde s-a constatat o subevaluare de aproximativ 18,02 milioane de lei din cauza neînregistrării unor cheltuieli aferente platformelor informatice eSPOR (SMIS 139164) și ReCONECT (SMIS 140092), două sisteme informatice importante pentru funcționarea agenției. De asemenea, rezultatul patrimonial a fost denaturat cu 181.809 lei din cauza înregistrării eronate a amortizării acestor active, contrar normelor legale. În ceea ce privește activele fixe corporale (bunuri fizice achiziționate tot prin fonduri externe) ele au fost raportate incorect, fiind subevaluate cu aproximativ 686.386 de lei, deoarece nu au fost incluse toate cheltuielile de punere în funcțiune.

În ceea ce privește amortizarea, aceasta a fost calculată și înregistrată greșit în mai multe cazuri, ceea ce a generat diferențe suplimentare de peste 540.000 de lei.

Plăți nelegale pentru asistența socială

Raportul Curții de Conturi mai notează că au fost identificate plăți nelegale în cadrul schemei de asistență socială, care au condus la supraevaluarea cheltuielilor și la raportări eronate ale rezultatului patrimonial. Printre principalele probleme se numără:

Supraevaluarea plăților și cheltuielilor cu suma estimată de 48.655 de lei, reprezentând indemnizație de șomaj acordată de unele agenții județene unor absolvenți admiși într-o formă de învățământ, contrar prevederilor legale.

Supraevaluarea plăților și cheltuielilor cu suma estimată de 4.017 lei, reprezentând venituri de completare acordate unor beneficiari care au încasat concomitent și pensii pentru limită de vârstă, anticipată, de invaliditate sau de urmaș, contrar prevederilor legale.

Supraevaluarea plăților și cheltuielilor cu subvențiile acordate angajatorilor în sumă estimată de 601.043 de lei întrucât cuantumul acordat a fost mai mare decât cel calculat la timpul de lucru efectiv lucrat de angajați, conform declarațiilor fiscale, contrar prevederilor legale.

Supraevaluarea plăților și cheltuielilor cu subvențiile acordate angajatorilor, în sumă estimată de 314.765 de lei întrucât angajații beneficiază în același timp de pensii anticipate sau de limită de vârstă, precum și de pensii de invaliditate gr. I și II, contrar prevederilor legale.

Aceste nereguli arată carențe în verificarea documentelor justificative și în aplicarea prevederilor legale privind cumulul de beneficii, arată Curtea de Conturi.

În cadrul proiectelor implementate din fonduri externe nerambursabile, auditul a descoperit plăți incorect calculate, ceea ce a condus la supraevaluarea unor subvenții cu 41.884 de lei. Problema principală a constat în raportarea greșită a timpului de lucru efectiv, fapt ce a determinat plăți mai mari decât cele cuvenite.

Probleme cu evaluarea activelor și veniturilor

Evaluarea patrimoniului și a veniturilor instituției au fost alte probleme identificate de inspectorii de audit. De exemplu, lipsa reevaluării terenurilor deținute de ANOFM a condus la o subevaluare de 945.963 de lei. În același timp, neactualizarea valorii unor construcții a generat o diferență suplimentară de 1.013.000 de lei.

În privința veniturilor, auditorii au reținut în raportul lor necontestarea unor titluri de creanță aferente proiectelor europene din anii anteriori, ceea ce a determinat diminuarea veniturilor raportate la sfârșitul anului 2023.

Sporuri și majorări nelegale pentru angajați

În ceea ce privește resursele umane, Curtea de Conturi a constatat nereguli în calculul și plata drepturilor salariale. Cele mai importante abateri constatate: