Cod roșu de vânt în Caraș-Severin și Hunedoara: Rafale de peste 140 km/h în zonele montane

ANM a emis vineri seara un cod roșu de vânt, valabil începând cu ora 20:10 până la 22:00, pentru zonele montane ale județelor Caraș-Severin și Hunedoara, la altitudini de peste 1800 de metri.

Conform ANM, în aceste zone se vor înregistra intensificări puternice și susținute ale vântului, cu viteze care vor depăși 140 km/h la rafală.

Meteorologii avertizează populația și autoritățile locale să adopte măsuri de precauție, să evite deplasările în zonele expuse și să fie atenți la obiectele care pot fi luate sau rupte de vânt.

Specialiștii recomandă verificarea echipamentelor și construcțiilor aflate în zonele montane, dar și informarea imediată a serviciilor de urgență în cazul producerii unor evenimente periculoase cauzate de vântul puternic.

