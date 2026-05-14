x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Bani şi Afaceri Economie Dâmbovița intră în noua hartă industrială a apărării europene prin investiția IDV de la Petrești

Dâmbovița intră în noua hartă industrială a apărării europene prin investiția IDV de la Petrești

de Redacția Jurnalul    |    14 Mai 2026   •   12:31
Dâmbovița intră în noua hartă industrială a apărării europene prin investiția IDV de la Petrești
evz/Pe lângă componenta industrială, investiția contribuie și la dezvoltarea unui ecosistem economic regional, prin implicarea furnizorilor locali și crearea de locuri de muncă specializate

Investiția realizată de compania italiană IDV (Iveco Defence Vehicles) la Petrești transformă județul Dâmbovița într-un punct strategic pentru industria de apărare și mobilitatea militară din România. Fabrica dezvoltată aici deservește programul de înzestrare al Armatei Române cu peste 2.900 de vehicule tactice în configurații 4x4, 6x6 și 8x8.

Unitatea industrială din Petrești include linii de producție, integrare și testare pentru camioane militare, precum și operațiuni de tinichigerie, vopsitorie și control al calității. Potrivit informațiilor publicate de EVZ, proiectul funcționează deja ca o platformă industrială integrată, cu impact direct asupra economiei locale și asupra dezvoltării competențelor tehnice în domeniul apărării.

Pe lângă componenta industrială, investiția contribuie și la dezvoltarea unui ecosistem economic regional, prin implicarea furnizorilor locali și crearea de locuri de muncă specializate. În contextul în care statele NATO își consolidează capacitățile logistice și industriale, proiectul de la Petrești este prezentat drept un exemplu de integrare industrială cu valoare strategică pentru România.

Mai multe detalii, pe EVZ.ro

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: petreşti dambovita idv
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri