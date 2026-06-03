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Joacă transformată în tragedie: Un copil de 9 ani a murit în Limanu, prins sub un capac de canalizare

de Redacția Jurnalul    |    03 Iun 2026   •   22:47
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Joacă transformată în tragedie: Un copil de 9 ani a murit în Limanu, prins sub un capac de canalizare
Hepta/un băiat de 9 ani și-a pierdut viața într-un accident cumplit

Un copil în vârstă de 9 ani și-a pierdut viața miercuri după-amiază în localitatea Limanu, județul Constanța, după ce ar fi fost prins sub capacul unei canalizări în timp ce se juca. Poliția a deschis dosar penal.

Polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Vama Veche - 2 Mai au fost sesizați, miercuri, în jurul orei 16:00, printr-un apel la 112, cu privire la producerea unui accident în localitatea Limanu.

Oamenii legii care au intervenit la fața locului au găsit un băiat în vârstă de 9 ani care se blocase sub un capac de canalizare.

La locul incidentului a intervenit un echipaj medical, însă cadrele medicale nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața copilului, fiind constatat decesul acestuia.

„Trupul neînsuflețit va fi transportat la morgă în vederea efectuării autopsiei, pentru stabilirea cu exactitate a cauzei decesului. În cauză a fost întocmit dosar penal, cercetările fiind continuate de polițiști sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă”, mai transmit polițiștii constănțeni.

(sursa: Mediafax)

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