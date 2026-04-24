Decizie majoră în zona euro: Ce bancnotă va fi retrasă de pe piață?

Măsura vine în contextul preocupărilor legate de utilizarea frecventă a acestei denominații în activități ilegale, precum spălarea de bani sau finanțarea terorismului.

Deși producția bancnotei de 500 de euro a fost suspendată încă din 2019, instituția europeană confirmă acum eliminarea sa definitivă din viitoarele serii de numerar. Decizia face parte dintr-un proces mai amplu de modernizare a bancnotelor euro.

Noi bancnote euro

Noua generație de bancnote euro, aflată în pregătire, va introduce teme vizuale, precum „Cultura europeană” și „Râuri și păsări”, fără includerea celei de 500 de euro. În schimb, accentul va fi pus pe denominațiile mai utilizate, respectiv 20, 50 și 100 de euro, precum și pe tehnologii avansate de securitate și trasabilitate, menite să reducă riscurile de contrafacere.

În acest context, bancnota de 200 de euro rămâne, deocamdată, în circulație, însă viitorul său este privit cu rezervă de unii analiști.

Ce trebuie să facă posesorii bacnotelor de 500 de euro

Persoanele care dețin bancnote de 500 de euro trebuie să știe că acestea pot fi folosite în continuare.

De asemenea, pot fi preschimbatte la bănci, care le vor retrage treptat din circulație și le vor înlocui cu bancnote de valori mai mici, prin intermediul băncilor centrale, notează observatornews.ro.