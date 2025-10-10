Deficit comercial URIAȘ. Importurile României depășesc exporturile cu peste 2,6 miliarde de euro

Faţă de luna august 2024, exporturile din luna august 2025 au crescut cu 3,6%, iar importurile au scăzut cu 0,5%. În perioada 1.I-31.VIII 2025, exporturile FOB au însumat 63338,4 milioane euro, iar importurile CIF au însumat 85284,3 milioane euro. În perioada 1.I-31.VIII 2025, exporturile au crescut cu 3,6%, iar importurile au crescut cu 3,9%, comparativ cu perioada 1.I-31.VIII 2024.

Deficitul balanţei comerciale (FOB/CIF) în perioada 1.I-31.VIII 2025 a fost de 21945,9 milioane euro, mai mare cu 1024,9 milioane euro (+4,9%) decât cel înregistrat în perioada 1.I-31.VIII 2024.

În perioada 1.I-31.VIII 2025, ponderi importante în structura exporturilor şi importurilor sunt deţinute de grupele de produse: maşini şi echipamente de transport (46,3% la export şi 36,2% la import) şi alte produse manufacturate1) (27,2% la export şi 28,3% la import).

Valoarea schimburilor intra-UE27 de bunuri în perioada 1.I-31.VIII 2025 a fost de 45268,0 milioane euro la expedieri şi de 61287,0 milioane euro la introduceri, reprezentând 71,5% din total exporturi şi 71,9% din total importuri.

Valoarea schimburilor extra-UE27 de bunuri în perioada 1.I-31.VIII 2025 a fost de 18070,4 milioane euro la exporturi şi de 23997,3 milioane euro la importuri, reprezentând 28,5% din total exporturi şi 28,1% din total importuri.

Date detaliate pentru luna august și perioada 1.I-31.VIII 2025 vor fi prezentate în Buletinul Statistic de Comerţ Internaţional, pe 19 noiembrie, a precizat INS.