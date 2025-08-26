Dezastru în agricultură. 2 miliarde de euro plătite pentru produse din import

Astfel că în prima jumătae a acestui an, numai imporurile de fructe și legume au ajuns la 2 miliarde de euro. Datele oficiale arată că importurile depășesc de cinci ori exporturile, iar suprafețele agricole cultivate scad constant.

Colapsul producției interne

Pe rafturile supermarketurilor și tarabele din piețe predomină produsele din import, care ar putea fi cultivate cu succes și în țară. Găsim astfel morcovi din Olanda, usturoi din Ungaria, țelină din Polonia, mere din Italia.

În aceste condiții, fermierii trag un semnal de alarmă privind dependența tot mai mare de produsele străine dacă tendința actuală nu se inversează.

„Consumul din import pentru legume și fructe depășește în prezent 80%. Peste câțiva ani, vom ajunge la 100%. Cartoful românesc este aproape inexistent, la fel și ceapa. Ar fi trebuit să avem 250.000 de hectare cultivate cu cartofi, însă mai avem doar 20.000,” explică Vlad Gheorghe, președintele Asociației Cultivatorilor de Legume și Fructe.

Și producția fabricilor de conserve depinde masiv de importuri, subliniază acesta: „Importăm 60.000 de tone de pastă de tomate din China, care nici măcar nu conține semințe de roșii. Noi nu producem nici 5% din necesar pentru fabricile autohtone.”

Situația este resimțită și de micii fermieri, precum Sorin Cristea din Giurgiu, care și-a redus suprafața cultivată cu 40%, din cauza imposibilității de a-și vinde marfa: „Importurile ne împiedică să ne vindem produsele. Dacă producem mult, nu putem vinde tot ce producem.”

O altă problemă este lipsa colaborării între producător, care face dificilă furnizarea constantă către hipermarketuri și negocierile pentru prețuri mai bune. Fermierii spun că românii preferă produse cu aspect perfect, ignorând calitatea.

România a produs peste 1 milion de tone de legume în 2024, situându-se pe locul 11 în UE, după Grecia și Ungaria. Cele mai mari țări producătoare din UE rămân Spania, Italia, Franța și Polonia, care împreună realizează 64% din recolta totală, potrivit observatornews.ro.