Dezastru pe piața de energie. România plătește cea mai scumpă electricitate din Europa și exportă la prețuri simbolice

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, atrageatenția asupra dezechilibrelor majore de pe piața energetică. dând exemplu prețurile din ultimele zile.

"România a vândut megawatt-ul în Ungaria, de exemplu, cu 20 de cenți, adică 1 leu. Iar noi avem intervale de timp între orele 6 și 10 seara, în care România importă megawattul de energie cu 1.000, 2.000 sau 2.500 de lei. Am avut anul trecut o situație extremă de 27.000 de lei pe un megawatt”, a declarat acesta, la Antena 3 CNN.

Investiții fără viziune

Ministrul spune că această situație este rezultatul lipsei capacității interne de producție.

„În ultimii 10 ani, România a scos din producție aproximativ 7.000 de megawați, capacitate bazată pe gaz și pe cărbune, și nu a pus în loc decât 1.200 de megawați de capacitate de producție în bandă", a explicat demnitarul.

El a mai subliniat că investițiile masive în panouri fotovoltaice nu au fost susținute de dezvoltarea capacităților de stocare, ceea ce agravează problema.

„România a investit masiv în panouri fotovoltaice, fără a asigura la pachet și capacități de stocare. Când avem soare în România, avem și în Bulgaria și Grecia, și în Ungaria, si in Austria, și în toată zona noastră”.

Demnitarul trage un semnal de alarmă asupra dezastrului de pe piața energiei din România

„În momentul de față, avem aceste aberații din cauză că nu avem suficientă energie. România, dintr-un exportator net de energie, s-a transformat în importator”, a concluzionat acesta.