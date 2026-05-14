România frânează economic: consumul scade, industria se prăbușește, iar AI-ul schimbă radical piața muncii

Economia României intră într-o perioadă critică. Claudiu Cazacu avertizează: tehnologia ar putea fi singura soluție pentru relansare

Economia României a început anul cu un semnal puternic de încetinire, după ce produsul intern brut a scăzut cu 1,5% în primul trimestru din 2026. Contracția este una dintre cele mai severe din Uniunea Europeană și confirmă o deteriorare accelerată a climatului economic intern.

Potrivit lui Claudiu Cazacu, scăderea vine pe fondul diminuării consumului, al investițiilor amânate și al declinului industrial. Salariul real a fost cu aproape 5% mai mic în martie comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, iar industria a înregistrat un recul de 2,4% în primele trei luni ale anului.

România și Irlanda sunt singurele state europene care au raportat scăderi anualizate ale economiei, în timp ce economia Uniunii Europene a crescut per ansamblu cu 0,2%.

Consumul, lovit de inflație și incertitudine

Incertitudinea economică a început să afecteze tot mai puternic comportamentul consumatorilor. Temerea privind scăderea veniturilor reale și creșterea costurilor de trai a fost amplificată de tensiunile din Orientul Mijlociu, de majorările de taxe și de volatilitatea cursului valutar.

Potrivit analizei realizate de consultantul XTB România, efectele deprecierii monedei naționale urmează să se reflecte mai puternic în economie în trimestrele următoare, dacă leul nu va reveni la nivelurile anterioare.

Există însă și un element care poate tempera presiunile asupra populației: stabilizarea cotațiilor petrolului Brent în jurul pragului de 100 de dolari pe baril. Acest lucru limitează momentan creșterea prețurilor la carburanți și energie. Totuși, situația rămâne fragilă, iar orice escaladare a conflictului din Iran poate readuce rapid presiuni suplimentare asupra piețelor energetice globale.

Industria IT, sub presiunea inteligenței artificiale

Unul dintre cele mai afectate sectoare este industria IT, considerată în ultimii ani unul dintre principalele motoare ale economiei românești și un factor important pentru echilibrul balanței externe.

„Sectorial, IT-ul, un mare generator de venituri și factor de echilibrare al fluxurilor de cont curent, s-a aflat sub presiune, într-o perioadă în care companiile caută să obțină eficiență și profit în creștere prin utilizarea AI. Uneori, inteligența artificială pare să fi fost folosită drept scut pentru reduceri de personal planificate anterior, însă efectele sunt similare. Industria locală are absolută nevoie de redescoperire a modelului de operare”, explică Claudiu Cazacu.

În paralel, întregul sector software din Statele Unite ale Americii traversează o perioadă de transformare accelerată. Investitorii și companiile mută atenția către producătorii de procesoare și infrastructură AI, în timp ce firmele clasice de software resimt o presiune tot mai mare asupra profitabilității.

Exporturile digitale reprezintă aproape 45% din totalul exporturilor de servicii ale României, însă ritmul de creștere al industriei ar putea coborî la doar 2%, de peste opt ori mai mic decât în urmă cu trei ani.

România riscă o recesiune tehnică

Estimările privind evoluția economiei devin tot mai prudente. Deși Comisia Europeană estimează o creștere economică de 1,1%, iar Banca Mondială vede un avans de 0,5%, Claudiu Cazacu consideră că aceste prognoze sunt prea optimiste în raport cu realitatea economică actuală.

„Răspunsul este da, dar a devenit relativ puțin probabilă, și ar presupune reversări rapide ale unor trenduri recente”, afirmă acesta despre posibilitatea evitării recesiunii.

Potrivit analizei sale, o scădere accentuată a prețului petrolului și o absorbție rapidă a fondurilor europene ar putea susține revenirea consumului și a încrederii economice. Totuși, ambele scenarii rămân incerte.

Inteligența artificială, noua șansă pentru economia României

În ciuda dificultăților actuale, tehnologia și inteligența artificială ar putea reprezenta baza unei noi etape de dezvoltare economică pentru România.

Specialiștii susțin că investițiile în educație digitală, automatizare și dezvoltarea de produse inovatoare pot genera un nou val de productivitate. Agricultura, industria software și alte sectoare productive ar putea beneficia masiv de integrarea tehnologiilor AI.

„Baza materială și echipele de profesioniști rămân deosebit de importante, dar e nevoie de o extindere a capabilităților. Concurența crește, iar unii angajați vor fi forțați să se inițieze în alte roluri, însă setul vechi de cunoștințe nu este inutil, ci poate fi convertit și amplificat”, subliniază Claudiu Cazacu.

În opinia sa, investițiile în inovație, cercetare și produse bazate pe AI agentic pot îmbunătăți semnificativ productivitatea și potențialul de creștere pe termen lung al economiei românești.