Efectele creșterii ROBOR și IRCC: Cu cât se majorează dobânzile la creditele în lei?

Ce se întâmplă cu ROBOR

ROBOR la 3 luni, utilizat pentru creditele contractate înainte de 2019, a crescut de la 5,76% pe 3 martie la 5,94% pe 4 martie, pentru ca astăzi să se temperese ușor, la 5,89%.

Specialiștii spuncă pentru un credit de 350.000 de lei, aprox 70.000 de euro, această majorare se traduce prin 40 de lei în plus la rata lunară, comparativ cu valoarea de acum două zile, potrivit observatornews.ro.

IRCC rămâne ridicat

Pentru creditele mai noi, respectiv contractate după 2019, dobânda este calculată în funcție de IRCC, care în prezent este la 5,68%. Deși indicele are un decalaj de trei luni față de piață, impactul asupra ratelor este semnificativ.

Pentru același credit de 350.000 de lei, creșterea ratei comparativ cu acum cinci ani ajunge la 900 de lei =pentru împrumuturile legate de IRCC și chiar la 1.000 de lei pentru cele raportate la ROBOR.

De ce cresc dobânzile?

ROBOR reflectă rata medie cu care se împrumută băncile între ele. În situații de lipsă de lichiditate pe piață, indicele crește automat, ceea ce se resimte direct în buzunarul consumatorilor.

Analiștii avertizează că într-un context internațional complicat, în special evoluțiile conflictului din Orientul Mijlociu, poate menține dobânzile ridicate și poate aduce noi majorări în perioada următoare. Precauția financiară devine astfel esențială pentru românii care au credite în derulare.