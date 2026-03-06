Eurodeputat PNL: PSD încearcă să blocheze reforma administrației

„PSD spune în discurs că vrea reforme, dar în realitate face tot posibilul să le blocheze”, a spus europarlamentarul într-o postare pe Facebook.

Europarlamentarul PNL Daniel Buda a reacționat vineri, într-o postare pe Facebook, după ce Avocatul Poporului a sesizat CCR în legătură cu OUG privind reforma administrației publice. Acesta spune că atacul la CCR împotriva reformei administrației publice nu este, în opinia sa, o simplă coincidență, ci un blocaj politic menit să împiedice schimbările structurale în sectorul public.

„Avocatul Poporului – al cărui mandat a expirat – atacă exact măsura care reduce risipa și restructurarea aparatului birocratic al statului. În același timp, presa a scris limpede că acest demers vine după întâlniri între lideri PSD și Avocatul Poporului. Când aceste lucruri apar public, nu mai vorbim despre suspiciuni, ci despre o operațiune politică făcută prin proxy”, a scris europarlamentarul PNL pe Facebook.

Acuzații la adresa PSD

Daniel Buda acuză că „PSD spune în discurs că vrea reforme, dar în realitate face tot posibilul să le blocheze”. El a avertizat că România nu poate progresa cu un stat „blocată de interesele celor care se tem de reformă”.

„Când reforma deranjează rețelele de privilegii din administrație, PSD scoate instituțiile din sertar și încearcă să oprească schimbarea. România nu poate merge înainte cu un stat blocat de interesele celor care se tem de reformă”, a mai spus europarlamentarul.

Vineri, Avocatul Poporului a atacat vineri, la Curtea Constituțională, ordonanța de urgență a Guvernului privind reforma administrației publice.

Avocatul Poporului susține, în sesizarea trimisă Curții Constituționale, că ordonanța de urgență încalcă articolele din Constituție care se referă la principiul securității juridice, principiul egalității în drepturi, dreptul de proprietate privată, protecția socială a cetățenilor, protecția persoanelor cu handicap, restrângerea exercițiului unor drepturi și libertăți.

(sursa: Mediafax)