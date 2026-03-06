Comisia Europeană îl ceartă pe Zelenski: Limbajul lui este inacceptabil

Vineri, Comisia Europeană a reacționat la amenințările lansate de Volodimir Zelenski la adresa premierului Ungariei, subliniind că limbajul folosit de liderul ucrainean este „inacceptabil”.

„În ceea ce privește în mod specific comentariile făcute de președintele Zelenski, noi, Comisia Europeană, suntem foarte clari că acest tip de limbaj este inacceptabil. Nu trebuie să existe amenințări la adresa statelor membre ale UE”, a declarat vineri reporterilor Olof Gill, purtătorul de cuvânt adjunct al Comisiei, potrivit POLITICO.

Oficialul a mai subliniat că „în acest moment, retorica este din ce în ce mai aprinsă și inflamatoare. Considerăm că o astfel de retorică din partea tuturor părților nu este nici utilă, nici propice pentru atingerea obiectivelor comune pe care le avem cu toții aici”. Gill a adăugat că Bruxellesul „poartă discuții active cu toate părțile” și le îndeamnă să „se calmeze puțin” și să „modereze retorica”.

De unde a început disputa Zelenski-Orban

Totul a început joi, când Zelenski a făcut o serie de comentarii în contextul blocării unui pachet de sprijin financiar pentru Ucraina, estimat la aproximativ 90 de miliarde de euro.

Zelenski a criticat faptul că o singură persoană din Uniunea Europeană ar putea bloca ajutorul militar necesar armatei ucrainene.

„Sperăm că o anumită persoană din UE nu va continua să blocheze cele 90 de miliarde sau prima tranșă din această sumă și că soldații ucraineni vor avea arme”, a declarat Zelenski, mesajul fiind interpretat drept o adresare către premierul ungar.

El a adăugat într-o formulare interpretată de unii drept amenințătoare că, în caz contrar, Ucraina ar putea transmite „adresa acelei persoane” armatei sale.

„În caz contrar, vom da adresa acestei persoane forțelor noastre armate, băieților noștri. Să-l sune și să vorbească cu el, pe limba lor”, a spus președintele ucrainean.

Pe de altă parte, Ungaria s-a simțit jignită de remarcile făcute de Zelenski, în timp ce principala nemulțumire a lui Orbán rămâne oprirea fluxului de petrol rusesc prin conducta Drujba din era sovietică, pe care Budapesta consideră că Kievul a oprit-o în mod deliberat.

(sursa: Mediafax)