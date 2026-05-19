România plătește una dintre cele mai scumpe energii din Europa. Cum a ajuns factura românilor să fie umflată cu până la 45%

România produce energie ieftină, dar românii plătesc facturi uriașe. Cum a ajuns sistemul energetic să câștige din propriile disfuncții

România traversează unul dintre cele mai controversate și greu de explicat paradoxuri economice din Europa. Deși dispune de resurse energetice importante și de unele dintre cele mai avantajoase forme de producție a energiei, populația și companiile continuă să suporte facturi la electricitate din ce în ce mai mari.

Țara are hidroenergie cu cost redus, centrale nucleare stabile, gaze naturale extrase intern și o capacitate tot mai mare de producție din surse regenerabile. În teorie, toate aceste avantaje ar fi trebuit să transforme România într-una dintre cele mai competitive piețe energetice din regiune.

Realitatea este însă complet diferită. Energia electrică a devenit o povară pentru milioane de consumatori, iar România se află printre statele europene cu cele mai apăsătoare facturi raportate la puterea de cumpărare.

Președintele Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliță, susține că explicațiile oficiale invocate constant nu mai sunt suficiente pentru a justifica această situație.

„România trăiește astăzi unul dintre cele mai absurde paradoxuri economice din Europa. O țară cu hidroenergie ieftină, energie nucleară stabilă, gaze interne și regenerabile în expansiune a ajuns să aibă una dintre cele mai apăsătoare facturi la energie raportate la puterea de cumpărare.”

Expertul afirmă că războiul, criza energetică europeană sau volatilitatea piețelor sunt doar o parte a problemei și nu explică integral situația din România.

Costul energiei nu mai este problema principală

Potrivit analizei, adevărata problemă nu mai ține exclusiv de costul producerii energiei, ci de costul întregului mecanism care livrează energia către consumatorul final.

„Problema nu mai este strict costul producerii energiei. Problema este costul sistemului energetic în sine, un mecanism care adaugă risc, ineficiență, distorsiuni și cost administrativ la fiecare verigă dintre producător și consumator.”

Analiza arată că aproape fiecare componentă a sistemului energetic românesc funcționează mai scump decât într-o economie europeană eficientă. Costurile suplimentare provin din dezechilibre de piață, cheltuieli de echilibrare foarte ridicate, distribuție scumpă, reglementări incoerente și intervenții administrative repetate.

Conform estimărilor prezentate, dacă piața energetică din România ar funcționa într-un mod predictibil și eficient, factura finală achitată de populație ar putea fi cu 25 până la 45% mai mică.

Acest lucru înseamnă că o parte semnificativă din banii plătiți lunar de români nu reprezintă energia consumată propriu-zis, ci costul disfuncțiilor din sistem.

Cum arată diferența dintre o factură normală și una din România

Comparația făcută cu un sistem energetic european considerat funcțional este una care ridică numeroase semne de întrebare.

Într-o piață stabilă și concurențială, costul energiei-marfă ar reprezenta aproximativ jumătate din factura finală. În România, această componentă poate ajunge la 70%, în special în perioadele de volatilitate ridicată.

În același timp, costurile generate de distorsiunile de piață și dezechilibrele sistemului sunt de câteva ori mai mari decât media europeană.

Concluzia este dură. Dacă într-un sistem eficient european o factură ar avea valoarea simbolică de 100 de lei, în România aceasta poate ajunge în mod obișnuit la 125-145 de lei, iar în perioade de criză chiar la 150-180 de lei.

„Cu alte cuvinte, între 25 și 45 de lei din fiecare 100 de lei reprezintă costul disfuncției, iar în anii de criză aproape jumătate din factură a devenit cost sistemic suplimentar.”

România produce relativ ieftin și vinde relativ scump

Una dintre cele mai mari contradicții ale sistemului energetic românesc este diferența uriașă dintre costurile reale de producție și prețurile plătite de consumatori.

Potrivit estimărilor din sector, costul eficient de producție în România ar trebui să se situeze între 250 și 350 de lei pe MWh. Cu toate acestea, în piață au fost observate frecvent prețuri între 500 și 900 de lei pe MWh.

Această diferență este alimentată de mai mulți factori. România suportă efectele mecanismului marginalist european, lipsa contractelor stabile pe termen lung, lichiditatea redusă din piață și un risc regulatoriu ridicat.

În plus, concentrarea unor segmente de piață și volatilitatea accentuată contribuie la amplificarea costurilor suportate de consumatori.

Rezultatul este paradoxal. România produce energie relativ ieftină, dar ajunge să o vândă populației la prețuri care generează presiune economică permanentă.

Piața energetică din România, prinsă între plafonări și intervenții haotice

După anul 2022, piața energetică românească a intrat într-un cerc aproape continuu de intervenții administrative.

Autoritățile au introdus plafonări, compensări, taxe suplimentare, contribuții speciale și modificări legislative succesive. Oficial, toate aceste măsuri au fost prezentate drept soluții de protecție pentru consumatori.

În practică însă, fiecare nouă intervenție a introdus incertitudine suplimentară în piață.

„Adevărata problemă nu este că statul a intervenit. Problema este că a intervenit permanent, imprevizibil și contradictoriu.”

Analiza arată că România nu mai funcționează nici ca o piață liberă autentică și nici ca un sistem reglementat coerent. În schimb, s-a format un model hibrid în care costurile sunt distribuite către populație, iar volatilitatea continuă să producă profituri importante pentru anumite segmente din industrie.

Cine câștigă din haosul energetic

Una dintre cele mai sensibile teme ridicate în analiză este legată de existența unor interese economice care beneficiază direct de instabilitatea pieței.

„Aceasta este întrebarea pe care aproape nimeni nu vrea să o pună public. Cât din supraîncărcarea facturii vine din probleme tehnice reale și cât vine din afaceri ale băieților deștepți?”

Estimările prezentate arată că o parte importantă din costurile suplimentare provine din deficiențe reale ale sistemului: rețele învechite, lipsa capacităților de stocare, întârzieri investiționale și infrastructură insuficientă.

Totuși, analiza sugerează că anumite forme de ineficiență au devenit profitabile și că volatilitatea extremă a pieței a creat oportunități speculative importante.

Tradingul agresiv, exploatarea dezechilibrelor și arbitrajul regional sunt doar câteva dintre mecanismele care au contribuit la creșterea artificială a costurilor.

Blocajele din sistem au devenit profitabile

Unul dintre cele mai grave aspecte evidențiate este faptul că multe dintre problemele cronice ale sistemului energetic persistă de ani întregi fără soluții reale.

Întârzierile investițiilor, lipsa capacităților suficiente și interconectările limitate mențin presiunea asupra prețurilor.

În anumite cazuri, aceste blocaje generează avantaje economice pentru diferiți actori din piață.

Deficitul de capacitate menține prețurile ridicate, congestiile creează rente regionale, iar lipsa concurenței favorizează marje mari de profit.

„Aici este adevărata dramă a pieței energetice românești, nu doar că sistemul este ineficient, ci că anumite forme de ineficiență au devenit profitabile pentru băieții deștepți.”

De ce reforma sistemului energetic devine tot mai dificilă

Potrivit lui Dumitru Chisăliță, problema cea mai gravă apare în momentul în care un sistem începe să câștige bani din propriile disfuncții.

„Iar atunci când un sistem începe să câștige bani din propriile blocaje, reforma devine nu doar dificilă, ci contrară intereselor celor care controlează jocul.”

Această afirmație sintetizează una dintre cele mai mari temeri legate de viitorul pieței energetice din România. În lipsa unor reforme coerente și predictibile, costurile suplimentare riscă să fie transferate în continuare către populație și economie.

În timp ce alte state europene încearcă să stabilizeze piețele și să reducă impactul social al scumpirilor, România continuă să funcționeze într-un climat dominat de incertitudine, intervenții repetitive și dezechilibre structurale.

Iar efectul final este vizibil în fiecare factură plătită lunar de consumatori.