Republica Moldova a ieftinit energia electrică. Motivul: importă low-cost din România

Potrivit datelor biroului de statistică al Republicii Moldova, în ianuarie-iunie 2025 în topul țărilor de origine a importurilor de mărfuri s-au regăsit: România (23,3% din total importuri), China (13,5%), Ucraina (10,0%), Turcia (7,3%), Germania (6,5%), Italia (4,9%), Polonia (3,4%) și Franța (2,3%), cărora le-au revenit 71,2% din total importuri. Exporturile de energie electrică ale României în Republica Moldova asigură peste 60% din consumul acestei țării, iar 30% a fost furnizată în baza unor contracte bilaterale la tarife preferențiale de 400 de lei/MWh. Procentul ar urma să scadă la 27% în semestrul al doilea.

Cum arată importurile energetice ale Republicii Moldova

Importurile de energie electrică ale Republicii Moldova au crescut de 5,5 ori în prima jumătate a acestui an comparativ cu perioada similară a anului trecut. Această creștere a fost acoperită pe seama importurilor din România, Croația și Ucraina. În structura importurilor, cele de energie electrică au deținut o pondere de 3,9% din total. În timp ce importurile de petrol și produse petroliere au ocupat poziția a 12 (pondere 8,1% în totalul importurilor, în scădere față de prima jumătate a anului trecut, iar la capitolul „gaz și produse industriale din gaz” statistica indică o creștere a importurilor de 1,9 ori în prima jumătate a acestui an (pondere de 7,5% din totalul importurilor).

Nuclearelectrica și Hidroelectrica, furnizorii de energie ieftină

Până la 1 iulie, aproximativ 30% din importurile de energie electrică ale companiei de stat Energocom din România au fost achiziționate la un tarif preferențial de 400 de lei pe MWh (aproximativ 80 de euro), în timp ce restul energiei a fost cumpărată de la OMV Petrom și de pe bursele românești OPCOM și BRM. Energocom a primit energie electrică la acest preț de la cei mai ieftini producători, companiile Nuclearelectrica și Hidroelectrica.

Grafic 2- Proveniența energiei electrice importate de Republica Moldova în 2024

Evoluția prețului de achiziție la Energocom în 2025

Ianuarie

În luna ianuarie 2025, Energocom a achiziționat în total, de pe piața locală și din import, circa 434.000 MWh, la un preț mediu ponderat de 129,7 euro/MWh (la prețul de achiziție se adaugă taxe și costuri legate de transport și logistică). De pe platforma de tranzacționare românească OPCOM s-au asigurat 25% din importuri, iar contractele bilaterale au furnizat 37,13%, o pondere însemnată având-o contractele cu Nuclearelectrica și Hidroelectrica la un preț plafonat de 400 de lei/MWh.

Februarie

În luna februarie 2025, SA Energocom a achiziționat în total, de pe piața locală și de import, circa 403.000 MWh, la un preț mediu ponderat de 137,53 de euro/MWh. Cea mai mare parte din energia electrică cumpărată, 61,01% a fost electricitatea de import. În luna februarie, Energocom a semnat două noi contracte bilaterale și a mărit cantitatea ce urmează a fi achiziționată în acest format. De la centrala nucleară de la Cernavodă urmau să fie procurați 110 MW bandă (24/24 ore), cu 10 MW bandă mai mult față de luna ianuarie. De asemenea, a fost semnat un contract cu Hidroelectrica, societate românească ce administrează hidrocentrale, pentru o cantitate de 20 MW bandă. Ambele contracte presupun un preț plafonat la 400 de lei/MWh (sau circa 80 de euro/MWh), conform unei ordonanțe de urgență adoptate de guvernul de la București. Ponderea electricității achiziționate de la Nuclearelectrica în februarie a ajuns la aproximativ 18% din totalul de consum, în timp ce cantitatea livrată de Hidroelectrica a fost de 3,3% din necesar.

Martie

În luna martie, Energocom a achiziționat aproximativ 384.000 MWh de energie electrică de pe piața internă și din import, la un preț mediu ponderat de 119,85 de euro/MWh. Prețul energiei contractate de la Hidroelectrica și Nuclearelectrica a fost unul preferențial de 400 de lei/MWh, cei doi producători asigurând 24,67% din achizițiile Energocom.

Aprilie

În luna aprilie, Energocom a procurat aproximativ 339.000 MWh de energie electrică, atât de pe piața internă, cât și din import, la un preț mediu ponderat de 109,18 euro/MWh. Importurile au avut o pondere majoritară de 68,56%, în timp ce producătorii interni au contribuit cu 31,44%. Din România s-a importat energie la preț preferențial de 400 de lei/MWh de la Hidroelectrica și Nuclearelectrica, acoperind 11,93% din consum. Pentru menținerea echilibrului în sistemul energetic, 19,98% din energie a fost cumpărată de pe platformele de tranzacționare românești OPCOM și BRM.

Mai

În luna mai, Energocom a achiziționat circa 318.000 MWh de energie electrică, provenind atât din surse interne, cât și din importuri, la un preț mediu ponderat de 106,6 euro/MWh. Importurile au reprezentat cea mai mare parte a volumului procurat - 72,71%, în timp ce energia furnizată de producătorii autohtoni a constituit 27,29%. O parte din energia importată, respectiv 9,12% din consumul total, a fost achiziționată din România la un preț preferențial de 400 de lei/MWh de la Hidroelectrica și Nuclearelectrica, 37,63% au fost procurate în baza unor contracte bilaterale cu furnizori externi. Altele 25,96 au fost procurate de pe bursele OPCOM și BRM.

Iunie

În luna iunie, Energocom a achiziționat aproximativ 301.000 MWh de energie electrică, provenită atât din surse interne, cât și din importuri, la un preț mediu ponderat de 109,92 de euro/MWh (costurile de achiziție nu includ taxe și cheltuieli asociate cu transportul, logistica și rezervarea de capacitate). Cea mai mare parte a volumului - 70,65% - a fost acoperită prin importuri, în timp ce producătorii autohtoni au furnizat 29,35%. Din importuri, 43,31% au fost procurate prin contracte bilaterale cu furnizori și producători externi la un preț preferențial de 400 de lei/MWh (Hidroelectrica și Nuclearelectrica), iar 22,81% prin intermediul burselor românești OPCOM și BRM.

Iulie

În luna iulie 2025, Energocom a achiziționat circa 342.500 MWh de energie electrică, provenind atât din surse interne, cât și din importuri, la un preț mediu ponderat de 124,72 de euro/MWh. Din totalul achizițiilor din import, 41,27% au fost realizate prin contracte bilaterale cu furnizori și producători din România la prețuri preferențiale 400 de lei/MWh (Hidroelectrica și Nuclearelectrica) și Ucraina, iar restul 35,36% prin intermediul platformelor de tranzacționare românești BRM și OPCOM.

Grafic 1- Prețurile medii de achiziție a energiei de către compania de stat moldovenească Energocom în 2024

Energia s-a ieftinit la Chișinău

Surprinzător, pe data de 29 iulie autoritatea de reglementare din energie din Republica Moldova a decis reducerea prețurilor la energia electrică. Astfel, acestea au scăzut cu 51 de bani moldovenești/kWh pentru consumatorii din centrul și sudul țării și cu 68 de bani pentru cei din nord (1 RON = 3,826 MDL la 1 septembrie). Consumatorii deserviți de Premier Energy urmau să achite 3,59 de lei moldovenești/kW, cu 51 de bani mai puțin, ceea ce înseamnă o scădere de circa 12,5% față de tarifele actuale. Tariful pentru consumatorii din nordul țării, aflați în zona de acoperire a FEE Nord era stabilit la 4 lei per kilowatt-oră, ceea ce constituie o scădere cu 14,6%, după cum a anunțat directorul Agenției pentru Reglementare în Energetică, Alexandru Ursu, citat de presa de la Chișinău. Transformând în lei, consumatorii deserviți de Premier Energy plătesc 0,94 de lei/kWh. În România, cea mai bună ofertă vine de la Hidroelectrica, cu prețuri finale între 1,03 și 1,19 lei/kW, în funcție de zona de distribuție, în timp ce la ceilalți furnizori prețurile depășesc chiar și 1,5 /kW.

Energia ieftină din România scade prețul la Chișinău

Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică din această țară, reducerea tarifelor a fost posibilă pentru că Energocom a reușit să procure energie la prețuri mai mici, a crescut semnificativ ponderea surselor regenerabile în consumul național, iar piața energetică s-a stabilizat, chiar dacă țara a rămas dependentă de importurile de energie. Pentru următoarea perioadă a anului, necesarul național de energie al țării urma să fie achiziționat de pe bursa OPCOM din România - aproximativ 38%, din contracte bilaterale cu producători din România - alte 27%. Practic, România asigură 65% din necesarul de consum al Republicii Moldova, din care o parte însemnată la prețuri stabilite din pix de autoritățile de la București și asta în condițiile în care și țara noastră este nevoită să apeleze la importuri pentru a-și asigura perioadele de consum mare. Ultima modificare a prețurilor la energia electrică a avut loc în ianuarie 2025, după ce au fost suspendate livrările de gaze naturale de către Gazprom, ceea ce a dus la întreruperea livrării energiei electrice din această zonă și, implicit, la majorarea tarifelor pentru populația de pe malul drept al Nistrului.

Importurile românești au explodat: +57%

În prima jumătate a anului 2025, exporturile de energie ale României au crescut cu 17% față de perioada similară din anul precedent (au fost de 6.901,4 milioane kWh, în creștere cu 1.025,6 milioane kWh) în timp ce producția totală de energie a scăzut cu aproape 9%, iar importurile au crescut cu 57%. Această creștere a exporturilor a fost influențată pozitiv de o creștere de 33% a producției din parcuri fotovoltaice și de la prosumatori. Potrivit unei declarații de săptămâna trecută a ministrului Energiei, Bogdan Ivan, România a ajuns să exporte energie la preţuri mici, pentru ca apoi să o importe la preţuri mai mari seara, când consumul crește foarte mult. Țara noastră a fost importator net de energie în prima jumătate a anului pe fondul scăderii producției. Astfel, în primul semestru producţia din termocentrale a fost de 8.165,4 milioane kWh, în scădere cu 185,7 milioane kWh (-2,2%). Producţia din hidrocentrale a fost de 6.353,6 milioane kWh, în scădere cu 2.277,0 milioane kWh (-26,4%), iar cea din centralele nuclearo-electrice a fost de 5.128,3 milioane kWh, în scădere cu 49,9 milioane kWh (-1,0%). De asemenea, producţia din centralele electrice eoliene, în perioada 1.I-30.VI.2025, a fost de 3.003,9 milioane kWh, în scădere cu 410,5 milioane kWh față de perioada 1.I-30.VI.2024, iar energia solară produsă în instalaţii fotovoltaice în această perioadă a fost de 2.227,0 milioane kWh, în creștere cu 560,7 milioane kWh față de perioada 1.I-30.VI.2024.

Sursa - Energocom SA





