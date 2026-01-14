100.000 euro/fermă pentru investiții în floricultură, plante medicinale și plante aromatice

Intervenția DR-18 va fi lansată pe 23 februarie, conform calendarului estimativ publicat de AFIR, iar această finanțare este asigurată în premieră. În cadrul ei va fi alocat un sprijin nerambursabil de până la 100.000 de euro per fermă, cu o intensitate a ajutorului de 65% din costurile eligibile. Sunt eligibili fermierii constituiți în forme juridice (PFA, II, IF, SRL etc.), cu excepția persoanelor fizice.

Astfel, fermierii vor putea finanța: