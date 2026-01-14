100.000 euro/fermă pentru investiții în floricultură, plante medicinale și plante aromatice

Gara de Nord din Bucureşti intră în reparaţii capitale, care vor costa 100 de milioane de euro. Cum ar trebui să arate, după renovare
Intervenția DR-18 va fi lansată pe 23 februarie, conform calendarului estimativ publicat de AFIR, iar această finanțare este asigurată în premieră. În cadrul ei va fi alocat un sprijin nerambursabil de până la 100.000 de euro per fermă, cu o intensitate a ajutorului de 65% din costurile eligibile. Sunt eligibili fermierii constituiți în forme juridice (PFA, II, IF, SRL etc.), cu excepția persoanelor fizice.
Astfel, fermierii vor putea finanța:
- dotarea tehnică a exploatațiilor cu utilaje și echipamente agricole;
- modernizarea unităților de condiționare și procesare la nivel de fermă;
- investiții în agricultura de precizie și soluții digitale;
- utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu al fermei.
