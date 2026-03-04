Șocant: muesli-ul premium poate fi mai nociv decât două gogoși glazurate

O analiză realizată de organizația britanică de protecție a consumatorilor Which? arată că porțiile recomandate de muesli din anumite game premium pot conține până la 20 g de zahăr – echivalentul a aproximativ cinci lingurițe – în ciuda mesajelor de marketing axate pe „wellness” și „stil de viață sănătos”, scrie dailymail.

Muesli vs. gogoși: comparația care ridică semne de întrebare

Studiul a analizat 86 de produse de muesli disponibile în supermarketuri. Concluzia generală: deși muesli este, în principiu, o alegere mai bună decât cerealele ultraprocesate, unele variante pot fi mai nocive decât două gogoși.

O singură gogoașă conține aproximativ 10 g de zahăr.

Nutriționista Which?, Shefalee Loth, avertizează:

„Prețurile mari, ambalajele premium și termenii la modă nu garantează valoare nutrițională. De multe ori, cele mai sănătoase opțiuni sunt și cele mai simple – și mai accesibile.”

Cum au fost evaluate produsele

Cercetătorii au folosit modelul oficial de profil nutrițional (HFSS), același utilizat pentru a stabili dacă un aliment este bogat în zahăr, sare sau grăsimi. Sistemul acordă un scor de la 1 la 100, luând în calcul:

nutrienți benefici (fibre, proteine),

nutrienți cu impact negativ (zahăr rafinat, grăsimi saturate).

Scorul final rezultă din diferența dintre cele două categorii.

Exemple surprinzătoare din clasament

Raw Gorilla Keto Mighty Muesli a obținut doar 46/100, deși susține că nu conține zahăr rafinat.

Prin comparație, cerealele cu ciocolată KitKat de la Nestlé au primit 56/100, având de șase ori mai puține grăsimi saturate.

Explicația? Produsele keto sunt sărace în zahăr, dar foarte bogate în grăsimi și calorii, din cauza nucilor, semințelor și fulgilor de cocos.

Ce spun producătorii și nutriționiștii

Reprezentanții Raw Gorilla susțin că metoda de evaluare penalizează alimentele integrale:

„Modelul nu face diferența între alimente naturale și produse ultraprocesate. Sănătatea reală ține de calitatea ingredientelor, nu doar de calorii.”

Nutriționiștii atrag însă atenția că lista de ingrediente și dimensiunea porției rămân esențiale, indiferent de scor.

Atenție la zahăr: recomandări oficiale

Conform NHS, adulții nu ar trebui să consume mai mult de 30 g de zahăr pe zi. Totuși, unele muesli fără „zahăr adăugat” pot ajunge la 19–20 g de zahăr per porție, din fructe uscate sau siropuri naturale.

Cele mai sănătoase opțiuni: surpriza vine de la produsele ieftine

În fruntea clasamentului, cu 80/100, s-au situat muesli-urile marcă proprie din supermarketuri precum:

Asda

Morrisons

Tesco

Sainsbury's

Acestea sunt nu doar mai sănătoase, ci și mai ieftine.

Muesli nu este automat sinonim cu „sănătos”.

Citește eticheta, verifică zahărul total (nu doar cel „adăugat”) și fii atent la porție.

De multe ori, produsele simple, pe bază de cereale integrale, fără adaosuri sofisticate, sunt cea mai bună alegere pentru micul dejun.