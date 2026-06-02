UPDATE Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, adus la DNA

UPDATE:

Surse judiciare afirmă că dosarul în care a fost chemat înaltul ofițer s-ar afla în lucru încă din toamna anului trecut și ar privi fapte de abuz în serviciu şi trafic de influenţă. Anchetatorii ar verifica procedurile unor concursuri de angajare în Armată.

Știrea inițială:

La intrarea în sediul DNA, generalul Gheorghiță Vlad a refuzat să discute cu jurnaliștii prezenți acolo.

Până la această oră, nu există informații oficiale cu privire la calitatea în care a fost citat de către procurorii DNA.

Generalul Gheorghiță Vlad a fost învestit ca șef al Statului Major al Apărării în 30 noiembrie 2023.

Anterior, a fost locțiitor al șefului Statului Major al Apărării, iar în perioada 2020-2022 a deținut funcția de locțiitor pentru operații și instrucție în aceeași instituție.

De-a lungul carierei militare, s-a aflat la comanda mai multor structuri, de la toate nivelurile ierarhice: comandant al Diviziei 2 Infanterie Getica din Buzău, comandant al Centrului Național de Instruire Întrunită Getica din Cincu, comandant al Brigăzii 1 Mecanizată Argedava, șef al informațiilor la Componenta Operațională Terestră, șef al planificării în Serviciul Operativ la Statul Major al Forțelor Terestre și comandant al Batalionului 631 Tancuri.

Prima funcție din carieră a fost cea de comandant pluton tancuri la Regimentul 22 Tancuri din București. Este absolvent al Școlii Militare de Ofițeri Activi de Tancuri (promoția 1991) și al Liceului Militar Dimitrie Cantemir (promoția 1988).

(sursa: Mediafax)