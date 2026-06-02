Jurnalul.ro Ştiri Politică Daniel Buda, semnal de încredere pentru Executiv: Guvernul Bolojan a ales calea corectă

de Redacția Jurnalul    |    02 Iun 2026   •   20:45
Daniel Buda salută primele succese economice ale Cabinetului Bolojan

Europealamentarul PNL, Daniel Buda, a scris, într-un mesaj publicat, marți după-amiază, pe Facebook, că deficitul bugetar al României s-a redus în perioada guvernului Bolojan, și afirmă că fosta Guvernare a mers, de fapt, „în direcția corectă”.

„De luni de zile, PSD și AUR au vorbit despre colaps economic, blocaje și dezastru bugetar. Datele oficiale spun însă altceva: deficitul a scăzut semnificativ, investițiile au crescut, iar economia a continuat să funcționeze și să se dezvolte”, susține Europarlamentarul PNL.

Acesta a precizat că, potrivit datelor oficiale, deficitul bugetar s-a redus de la 56 miliarde lei la 24 miliarde lei. Investițiile publice au ajuns la 31 de miliarde de lei, iar peste 75% din investiții sunt finanțate din fonduri europene și PNRR.

Buda a mai precizat că plățile pentru proiectele europene au crescut cu 34% față de anul trecut și susține că atât comerțul, cât și consumul continuă să crească.

„În doar 10 luni, Guvernul Bolojan a demonstrat că poți reduce risipa și deficitul fără să oprești investițiile și fără să blochezi economia. Mai mult, absorbția fondurilor europene și implementarea proiectelor finanțate prin PNRR au accelerat”, scrie Europarlamentarul PNL.

Afirmațiile lui Buda vin în contextul în care PSD a acuzat că reformele Guvernului Bolojan au dus România în recesiune tehnică, în luna februarie, când INS a înregistrat două trimestre consecutive de scădere a PIB-ului. Printre efectele amintite atunci de deputatul PSD, Mihai Fifor se numărau: comprimarea veniturilor bugetare, dar și prăbușirea consumului.

(sursa: Mediafax)

 

