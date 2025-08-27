x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Bani şi Afaceri Economie Facturi uriașe la energie. Peste 1 milion de familii nu mai pot plăti facturile

Facturi uriașe la energie. Peste 1 milion de familii nu mai pot plăti facturile

de Redacția Jurnalul    |    27 Aug 2025   •   20:30
Facturi uriașe la energie. Peste 1 milion de familii nu mai pot plăti facturile
Sursa foto: Hepta

Românii se confruntă în această perioadă cu facturi la energie mult mai mari față de lunile precedente, iar confuzia generală se adâncește odată cu sosirea notelor de plată întârziate. Eliminarea plafonării prețurilor și majorarea TVA-ului au dus la acumularea unor costuri ridicate, pe care peste 1 milion de familii nu și le mai pot permite.

Începând cu 1 iulie 2025, piața energiei electrice în România a devenit liberă, iar plafonul cu prețuri fixe de 0,68, 0,80 sau 1,30 lei/kWh a dispărut. Astfel, prețurile la electricitate au crescut semnificativ, iar consumatorii plătesc, în unele cazuri, între 1,4 și 1,7 lei/kWh.

Pe de altă parte, din 1 august 2025, TVA-ul pentru energie electrică a urcat de la 5% sau 9% la 21%, ceea ce duce la o altă creștere a prețurilor. Astfel, consumul din luna iulie, recent facturat, vine cu un TVA aplicat la această cotă ridicată.

Totodată, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a sancționat 6 furnizori cu amenzi totale în valoare de 370.000 de lei pentru nereguli în afișarea prețurilor, lipsa menționării TVA-ului și a costurilor finale în facturi, contribuind la neînțelegerea costurilor reale.

Pentru un consum de circa 100 kWh, costul a crescut de la 68 de lei înainte de eliminarea plafonării, la peste 150 de lei, în funcție de prețul aplicat de furnizor.

Ce pot face consumatorii 

Reprezentanții Asociației Furnizorilor de Energie Electrică recomandă clienților să verifice cu atenție contractele încheiate și prețurile practicate. În cazul în care nu sunt mulțumiți, consumatorii pot schimba furnizorul gratuit și într-un timp scurt, folosind comparatorul de prețuri disponibil pe site-ul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE).

Totodată, reducerea consumului reprezintă o măsură recomandată pentru diminuarea costurilor. Consumul responsabil și eficient poate ajuta familiile să scadă impactul facturilor majorate, potrivit observatornews.ro.

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: facturi energie scumpiri
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri