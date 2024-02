Fake News cu sare. „Patrioții” sabotează sarea românească

Exact după ce au fost publicate datele financiare ale companiei, au început și atacurile cu fake news pe rețelele de socializare, susținute de cei care se consideră „patrioți”, deși singurul prejudiciu în urma înregistrării unor scăderi ale vânzărilor le-ar avea acționarii Salrom - adică Fondul Proprietatea, care ar vinde la un preț mai mic, dar și statul român, care pierde banii din dividende, în timp ce Salrom va avea mai puțini bani pentru investiții.

Din toamna anului trecut au început să circule pe rețelele de socializare mai multe mesaje care pot duce la scăderea încrederii românilor în sarea românească: prima a fost despre minele de sare ale României, care ar fi închise, iar sarea ar fi toată importată din Ucraina. De fapt, Ucraina nu mai exportă sare, după 24 februarie 2022, pentru că minele sunt în zona de război, iar Salrom a preluat aproape toate contractele de export. Al doilea fals este legat de „otrava” pe care ar conține-o sarea - de fapt este vorba despre procedeul de iodare, cerut de Uniunea Europeană pentru toată sarea care se vinde ca aliment.

Aceste mesaje care conțin falsuri grosolane și periculoase sunt propagate mai ales în grupurile de „patrioți” de pe rețelele de socializare care le răspândesc fără măcar să fi încercat să afle ce se întâmplă realmente cu activitatea companiei de stat Salrom. Mesajele sunt întotdeauna însoțite de îndemnuri patriotice pe care utilizatorii rețelelor de socializare le cred, fără a mai verifica ce se ascunde în spatele lor.

Rezultatul acestor campanii de fake news ar putea fi scăderea vânzărilor de sare produsă de Salrom pe piața românească, exact înainte de vânzarea pachetului de acțiuni deținut de Fondul Proprietatea, prin listarea la bursă de anul acesta. FP nu are un interes în a vinde la preț mai mic, nici statul român nu are interesul să-și scadă profitul din vânzările Salrom. Nicidecum conducerea Salrom nu ar avea un asemenea interes, mai ales pentru că trebuie să demonstreze că are un bun management și își atinge țintele pe care le-a prevăzut - cu sau fără listarea companiei la bursă.

Creșterile avantajează vânzătorul

Cel mai recent raport pe Valoarea Activului Net (VAN) al Fondului Proprietatea arată că participația Fondului în cadrul Salrom (de 49% din companie) se ridica la 297,2 milioane de lei, valoarea totală a companiei fiind de aproximativ 607 milioane de lei. Salrom - Societatea Naţională a Sării SA a fost înființată în 1997, are 7 sucursale și deține 14 licențe de concesiune și exploatare a resurselor de sare.

Veniturile companiei sunt obținute din vânzarea de sare alimentară și pentru industria alimentară, sare în soluție de calcar pentru industria chimică, bulgări și brichete pentru industria zootehnică, tablete pentru dedurizarea apei, sare industrială pentru deszăpezire și turism, în saline.

Dintre produsele pe care le vinde Salrom, cele mai mari cantități se înregistrează la sarea pentru deszăpezire, începând cu piața internă (CNADNR) și continuând cu țările europene - 40% din total, cu excepția anului 2020, atunci când iarna a fost blândă. Directorul general al Salrom anunța în septembrie 2022 că societatea livra în proporție de 100% necesarul de sare de drumuri pentru Ungaria, în proporție de peste 80% necesarul de sare pentru Slovacia, existând de asemenea contracte în derulare cu Austria și cereri de ofertă din Polonia, Moldova și Ucraina.

Al doilea produs foarte bine vândut este sarea pentru industria chimică - 22% din totalul livrărilor. Dar Salrom s-a lansat, de un an, inclusiv pe piața pentru sare alimentară, unde concurența o fac în special companiile care fac importuri pentru consumul din România. Compania a participat cu stand și la Târgul de Turism al României, de luna aceasta, dar și la alte târguri pentru turism și HoReCa, prezentând produse rebranduite, care pot concura cu celelalte de pe piață. Tot din 2022 a crescut și activitatea de turism, în cele 7 saline ale companiei. Listarea la bursă a părții FP ar ajuta, în viitor, și la accesarea fondurilor europene pentru investiții în dezvoltarea companiei, până acum acestea fiind făcute aproape exclusiv din veniturile proprii, în condițiile în care acționarii luau peste 90% din dividende, lăsând foarte puțini bani în companie.

Directori schimbați la 2 ani

În interiorul Salrom a existat un conflict permanent al sindicatului cu acționariatul, mai ales cu Fondul Proprietatea. Sindicaliștii membri Astraia au acuzat chiar guvernul Cioloș că încearcă să falimenteze Salrom, în 2016, iar directorii generali au fost schimbați foarte des.

Scandalurile nu au apărut în presă, dar surse din interior spun că unul dintre cele mai grave conflicte a fost în perioada în care director general era Dumitru Matei, în perioada 2016-2018. Salrom a avut un conflict și cu fostul director, numit în 2013, Aurel Bucur, care a fost înlăturat de la conducere în primăvara lui 2015 și a dat compania în judecată, dar a pierdut procesul. A urmat directorul general Constantin Jujan, în perioada 2018-2020, pentru care ANI a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pentru niște contracte din care ar fi câștigat ilicit o sumă mare de bani.

Actualul director general, Constantin Dan Dobrea, a fost votat de Consiliul de Administrație pe 15 februarie 2022 și a fost atacat din prima zi, pentru că făcea parte din componența CA, atunci când membrii Consiliului l-au votat în unanimitate pentru a ocupa funcția de director general. Dar actualul manager are și niște rezultate remarcabile, pentru că anul 2022 a venit cu dublarea vânzărilor și a profitului față de 2021, apoi a urmat o creștere în 2023, astfel încât nimeni nu mai poate să-i impute eventuale rezultate slabe, la conducerea companiei.

Listarea întârzie de un an

Listarea Salrom la bursă ar fi trebuit să se facă din mai 2023, așa cum se anunțase, dar a fost întârziată un an, timp în care cumpărătorii ar fi fost avantajați dacă Salrom ar fi înregistrat pierderi sau scăderi de profit. Lucru care nu s-a întâmplat nici măcar după ce au apărut pe internet campaniile de fake news.

Dacă FP listează pachetul de acțiuni de 49% în următoarea perioadă, va putea vinde la un preț foarte avantajos. În același timp, încasările statului au crescut foarte mult, datorită evoluției foarte bune a acestei companii în care Ministerul Economiei deține pachetul majoritar, de 51% din acțiuni.

Cel mai mult a ajutat Salrom, în această perioadă, impactul războiului din Ucraina, mai ales în primul an, când profitul net s-a dublat faţă de 2021, ajungând la 120,7 milioane de lei.

Brokerii de la Goldring au publicat, în 2023, un articol în care au analizat Salrom, scopul fiind listarea la bursă a companiei. Pe plan extern, în 2022 veniturile din vânzarea sării au crescut cu 64,8% ca urmare, a creșterii volumului de sare pentru deszăpezire vândută către piața Ungariei. Piața externă e asigurată de clienții tradiționali din Ungaria, Serbia, Slovacia, Bulgaria și Republica Moldova, arată analiza Goldring.

De asemenea, în anul 2022, aproximativ 90,6% din cifra de afaceri a companiei Salrom a fost generată de vânzarea produselor (sare și calcar), restul venind din activitățile de turism (saline). Din 2018 până în 2022, Salrom a avut mai multe perioade în care a înregistrat scăderi, atât de vânzări, cât și de încasări și profit, dar în anul 2022, atât valoarea, cât și cantitatea produselor vândute la export au avut o creștere remarcabilă.

Rezultate financiare Salrom - Sursa: Salrom, dep. Analiză și Strategii de Piață SSIF Goldring