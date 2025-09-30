Ministerul Economiei: Începe înscrierea la finanțare StartUp Nation

Potrivit reprezentanților ministerului, înscrierile la finanțare încep miercuri, la ora 10.00.

„Mâine începe înscrierea la finanțare StartUpNation! Începând cu 1 octombrie, ora 10:00, absolvenții cursurilor de formare antreprenorială care au înființat societăți comerciale pot aplica pentru finanțarea nerambursabilă de până la 250.000 lei, accesând: https://minimis.imm.gov.ro”, au transmis reprezentanții MEDAT pe Facebook.

Conform acestora, formularul va fi disponibil 45 de zile lucrătoare, cu posibilitatea de prelungire până la epuizarea bugetului și definitivarea tuturor modulelor de cursuri.

(sursa: Mediafax)