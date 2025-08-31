Un fost ministru al Energiei dezvăluie care sunt motivele reale ale scumpirii energiei

Într-o postare pe Facebook, acesta susține că adevăratele cauze au fost OUG 114 din 2018, invazia Rusiei în Ucraina și eliminarea schemelor de protecție în 2025.

Virgil Popescu a reacționat, duminică, la criticile privind efectele liberalizării pieței de energie din 2020, afirmând că scumpirile nu au fost generate de această măsură.

Potrivit fostului ministru al Energiei, eliminarea OUG 114 a dus inițial la o scădere a prețurilor, iar creșterile ulterioare au fost provocate de factori externi și politici.

„Fals și complet rupt de realitate. Prețurile la energie nu au crescut din cauza liberalizării, ci din cauze externe și politice”, a scris Popescu.

Acesta a amintit că OUG 114, adoptată de PSD în 2018, a distorsionat piața și a dus la majorări, iar în 2021–2022 invazia Rusiei în Ucraina a declanșat „cel mai dur șoc energetic”.

Popescu a precizat că, în calitate de ministru, a introdus o schemă de compensare și plafonare în noiembrie 2021, care a protejat 90% dintre consumatori.

El a acuzat însă actualul guvern că a eliminat în iulie 2025 mecanismele de sprijin, ceea ce a dus la o nouă explozie a prețurilor.

„Această explozie a prețurilor NU a fost cauzată de liberalizarea din 2020, ci pentru că piața a fost lăsată să funcționeze fără plase de siguranță, fără pregătire, fără măsuri de tranziție”, a mai scris Popescu.

În concluzie, liberalizarea, spune fostul ministru, nu este un proces nociv în sine, ci „o șansă pentru competiție, investiții și inovație”, dar doar atunci când este gestionată strategic și responsabil.