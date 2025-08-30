Germania se confruntă cu o situație economică dificilă. Taxele impuse de SUA aruncă UE în incertitudine

Datele preliminare arată că inflația armonizată pentru comparația cu zona euro a urcat de la 1,8% în iulie, depășind estimările analiștilor. Inflația de bază, care exclude alimentele și energia, a rămas la 2,7%, transmite CNBC.

Situația economică a Germaniei, orientată spre export, era deja fragilă: PIB-ul a crescut cu 0,3% în primul trimestru, apoi s-a contractat cu 0,3% în trimestrul următor. Noile tarife americane nu fac decât să complice lucrurile.

SUA și UE au încheiat în iulie 2025 un acord comercial care include o taxă vamală de 15% pentru multe produse europene exportate în America. Efectele se văd și în sectorul farmaceutic, lăsând companiile în incertitudine.

Carsten Brzeski de la ING explică că impactul tarifelor americane rămâne imprevizibil: companiile europene ar putea fie să scadă prețurile din cauza vânzărilor mai slabe în SUA, fie să le crească în Europa pentru a compensa pierderile.

Creșterea inflației slăbește argumentele Băncii Centrale Europene 9BCE) pentru o nouă reducere a dobânzii la ședința din septembrie. BCE a menținut rata de referință la 2%, în iulie, și se pregătește să evalueze din nou situația în contextul acestor date economice contradictorii.