Guvernul Bolojan este acuzat de terorism fiscal

„Statul român impune taxe pe proprietate în termeni nominali(!) mai mari decât Germania și doar un retardat poate să aprecieze.

V-am făcut rezumatul.

Mai detaliat, pentru mașinile cu motoare de 2500 cmc și mai mari, statul român prelevă o sumă care care este egală sau mai mare cu impozitul stabilit în Germania, o țară unde veniturile populației sunt mai mari.

Iată câteva exemple:

- BMW 530d 3000 cmc din 2018: în Germania impozitul este 379 euro, în România este 444 euro;

- Mazda CX-5 2500 cmc din 2019: în Germania impozitul este 198 euro, iar în România tot 198 euro;

- Ford Kuga 2500 cmc hibrid din 2025: în Germania impozitul este 134 euro, în România 194 euro;

- Toyota RAV4 2500 cmc hibrid din 2025: în Germania impozitul este 127 euro, în România 194 euro;

- Toyota RAV4 PHEV din 2025: în Germania impozitul este 44 euro, în România 135 euro.

Deci, pentru mașini de clasă medie, atât de medie încât vorbim despre unele din cele mai populare mașini din lume, statul român îți percepe mai mult decât Germania.

Nu vorbim despre mașini de lux - deși nici acolo nu s-ar justifica impozite mai mari. Nu vorbim despre mașini poluante. Nu vorbim despre mașini mari sau de putere mare. Vorbim despre mașini al căror singur ghinion este că funcționează cu un motor termic de capacitate mai mare - ceea ce este benefic pe termen lung pentru mediul înconjurător și pentru buzunarul cetățeanului.

Așa cum există pensii speciale, în România există și impozite speciale. Posesorii de mașini franțuzești, de exemplu, Renault, Citroen, Peugeot, sunt „privilegiați", fără ca mașinile lor să fie mai mici, mai nepoluante sau măcar mai ieftine decât altele similare.

De exemplu, știți care este impozitul pentru un Renault Rafale 4x4 PHEV, 300 cp, al cărui preț oficial pleacă de la 54000 euro? 68 de lei. În schimb, pentru o Toyota RAV 4 PHEV, tot 4x4, de putere similară dar, totuși o mașină mai mică și ceva mai ieftină, plătești impozit 700 lei, adică de 10 ori mai mult. Motivul "tehnic" este acela că Renault funcționează cu un motor termic foarte mic de 1200 cmc

Revenind, cum este posibil ca în România să fie biruri mai mari decât în Germania?

Răspunsul este unul singur. Indiferența. Indolența. Nesimțirea. Aroganța.

În acest context este chiar stupid să se întrebe cineva de ce cresc extremismul și demagogia în România. Sursa creșterii lor este chiar opresiunea sistematică la care este supus omul cinstit, omul simplu”, a scris pe Facebook Bogdan Glăvan.

Într-un interviu acordat la sfârșitul anului trecut site-ului aktual24.ro, Bogdan Glăvan susținea că planul de guvernare al coalitiei PSD-PNL-UDMR “e o butaforie, o vrajeala“.