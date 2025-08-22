Guvernul îi pune la zid pe vârstnici. Restricții drastice la încasarea pensiilor private

Guvernul a adoptat recent modificări la pensiile private, aducând schimbări importante în modul de retragere a sumelor din Pilonul II și Pilonul III.

Valoarea maximă retrasă la începutul perioadei de plată este de 30%, iar perioada de eșalonare a plăților s-a redus de la 10 ani la 8 ani, fără excepții pentru situații speciale, cum ar fi cazurile medicale grave.

Astfel, pensionarii pot opta să retragă până la 30% din economiile acumulate și să primească restul sumei eșalonat, pe o perioadă de cel puțin 8 ani. Pensia minimă lunară stabilită este de 1.281 de lei.

Pensionarii NU pot dispune de banii lor

De exemplu, o persoană care are în contul de pensie privată 150.000 de lei poate retrage 45.000 de lei, care va fi impozitată cu 12%, deși a mai fost impozitată anterior, când a încasat salariul. Restul banilor vor fi plătiți în rate de 1.281 de lei lunar, timp de circa 8 ani, potrivit observaornews.ro.

„Banii din fondul de plată continuă să fie investiți, iar randamentul este cu atât mai bun cu cât perioada de plată este mai lungă, variind între 20 și 50%, în funcție de durata aleasă de fiecare beneficiar”, a explicat Dan Armeanu, vicepreședinte ASF.

Însă unii experții financiari spun că pensionarii ar trebui să dispună fără restricții de banii lor, să își gestioneze singuri economiile și să poată să-și retragă toți banii, mai ales în cazuri speciale, cum ar fi problemele medicale urgente.

Legea urmează să fie dezbătută în Parlament și nu sunt excluse modificări.

Analistul fiscal Dan Schwartz, atrage atenția asupra riscurilor asociate scurtării perioadei de plată și recomandă românilor să păstreze banii mai mult timp în Pilonul II pentru a obține profituri mai consistente.

Cine are de câșigat

În schimb, criticii acestei scheme cred că Guvernul are de câștigat din obligația fondurilor de pensii de a investi în titluri de stat, ale căror randamente au fost în ultimii ani sub nivelul inflației, erodând puterea de cumpărare a economiilor românilor.

„Principalul câștigător din această schemă este Guvernul”, spune Adrian Codîrlașu, președintele CFA România.

În prezent, aproape 9 milioane de români contribuie la Pilonul II de pensii, iar majoritatea pensionarilor au ales, până în prezent, reragerea integrală a economiilor.