Hidroelectrica a primit o singură ofertă pentru modernizarea Centralei Hidroelectrice Râul Mare-Retezat

Din echipa ofertantă mai fac parte, ca subcontractanți, și Compania de Consultanță în Energie și Mediu SA, Las Prom, GD Mașini de Ridicat, Electric Total, Aris Engineering și Electromontaj Carpați SA. Oferta se află în evaluare, etapă ce are termen-limită la data de 2 martie 2025, ora 18:00. Valoarea estimata a contractului este de 193,34 milioane de euro, iar durata de implementare a acestuia a fost stabilita la 72 de luni. Compania de stat a mai organizat licitații pentru atribuirea acestor lucrări în 2021 și 2024, dar procedurile au fost anulate deoarece ofertele depuse au fost declarate neconforme.

Conform anunțului de licitație, proiectul de retehnologizare urmărește eliminarea restricțiilor de funcționare a generatorului (100/110 MW) și creșterea puterii acestuia de la 167,5 MW (în prezent) la minimum 181 MW (în urma retehnologizării); optimizarea costurilor pe MWh produs în centrală; creșterea veniturilor din servicii de sistem; creșterea performanțelor și rentabilității investiției peste nivelul inițial; punerea în siguranță a tuturor uvrajelor amenajării; adaptarea la legislația actuală în vigoare; reducerea impactului asupra mediului; reducerea cheltuielilor cu materialele și a activității de întreținere, mentenanță preventivă și corectivă; obținerea unui ciclu de viață cel puțin egal cu durata normală de funcționare. Hidroelectricele (CHE) Râul Mare – Retezat reprezintă un complex energetic important, având în centru Hidrocentrala (CHE) Retezat, o centrală subterană de vârf (pompare). Construcția sa a avut loc între 1977-1986, având o putere instalată de 335 MW și generând o medie de 605 GWh/an, fiind a doua de acest tip din țară. Pe lângă CHE Retezat, complexul include CHE Clopotiva (14 MW), o centrală de restituție pe valea Râului Mare, și alte 9 hidrocentrale pe Râul Mare Aval (Ostrovul Mic, Păclișa, Hațeg, Ostrovul Mare, Cârnești I, Cârnești II, Totești I, Totești II, Orlea), cu o putere totală de 134,3 MW.