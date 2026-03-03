Pasul înapoi pentru CASS la pensii salvează 100 de milioane de euro la bugetul statului

De asemenea, s-ar putea relua indexarea pensiilor cu rata inflației, din 2027, și acesta fiind un drept prevăzut de lege și încălcat prin aplicarea măsurilor de austeritate. Pe lângă presiunile făcute de PSD pentru eliminarea acestor măsuri, o decizie recentă a unei instanțe arată că procesele pensionarilor împotriva statului ar putea duce la restituirea tuturor sumelor colectate în urma modificării legislative de anul trecut. De fapt, statul n-ar avea de pierdut, ci de câștigat, dacă face un pas în spate, pentru că deja a luat aproape 100 de milioane de euro prin colectarea CASS din pensiile de peste 3.000 de lei.

Premierul Ilie Bolojan a precizat de mai multe ori că nu se poate renunța la plata CASS pentru pensiile de peste 3.000 de lei, dar în acest moment s-a schimbat radical situația, în urma unei decizii a Înaltei Curți și a unei instanțe care a dat câștig de cauză unui pensionar, în procesul pentru recuperarea CASS. Chiar dacă acest prim proces câștigat este al unui pensionar care trăiește în Germania și are asigurările de sănătate plătite acolo, s-a creat un precedent care poate sta la baza următoarelor decizii ale instanțelor de judecată.

Măsura reținerii de CASS pentru anumite pensii s-a mai aplicat în trecut, dar s-a anulat baza unor decizii ale Curții Constituționale a României (CCR). Situația actuală a fost considerată inatacabilă, pentru că măsura s-a aplicat prin Legea 141/2025, pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea în fața Parlamentului, ceea ce a scurtat cu mult perioada necesară oficializării și aplicării măsurilor fiscal-bugetare, dar nici printr-o astfel de legiferare nu se poate încălca dreptul câștigat, conform mai multor specialiști în drept constituțional.

Cu patru ani în urmă, guvernul a luat din banii pensionarilor prin OUG 130/2021 care stabilea că din ianuarie 2022, pentru pensiile de stat mai mari de 4.000 de lei se va plăti CASS. Măsura nu s-a aplicat nici măcar un an, OUG fiind anulată de CCR în decembrie 2022, prin Decizia 650/2022, iar CASS-ul reținut s-a restituit.

Dacă CCR va declara neconstituțională aplicarea CASS de 10% la pensiile care depășesc 3.000 de lei, toți pensionarii vor primi înapoi banii care li s-au reținut pentru asigurări de sănătate între 1 august 2025 și 1 ianuarie 2027. Cea mai bună soluție a Guvernului este acum să se renunțe la CASS pentru pensii și să se revină la indexarea acestora, pentru a nu se plăti mai mult, din 2027.

De la 1 august 2025, Guvernul a reușit să impună contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru pensiile de peste 3.000 de lei, printr-o lege pentru care și-a asumat răspunderea în fața Parlamentului. Un grup de pensionari a atacat în instanță reglementarea care le diminuează pensiile și se așteaptă o decizie a ÎCCJ, având în vedere atingerea unui drept câștigat. Procurorul general al României a solicitat răspuns din partea ÎCCJ, în aceeași speță.

Pe 25 februarie, ÎCCJ a anunțat că procesele în care pensionarii cer anularea CASS la pensie trebuie judecate de tribunalele pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale.

Se ține cont de afectarea dreptului câștigat

Cum există precedent - pensionarii și-au luat înapoi sume importante de bani din pensii, pe principiul dreptului câștigat -, Înalta Curte ar putea decide că legea prin care statul a colectat 100 de milioane de euro la buget încalcă un principiu de drept, iar banii ar trebui să fie restituiți. Pensionarii cărora li s-au diminuat veniturile, prin impunerea CASS pentru toate pensiile de peste 3.000 de lei, au de partea lor jurisprudența instanței de contencios constituțional: chiar dacă s-a făcut prin lege, „reglementarea conduce la diminuarea cuantumului pensiilor, ceea ce afectează dreptul la pensie privit lato sensu”.

La acest principiu se adaugă faptul că în jurisprudența Curții s-a statuat deja că suspendarea plății pensiei este neconstituțională, decizia fiind valabilă pentru toate tipurile de pensii, atât pentru pensia contributivă, cât și pentru cea de serviciu, constatând că orice astfel de diminuare „constituie o afectare a dreptului fundamental la pensie”.

Chiar dacă era de așteptat să se ajungă la o astfel de situație, Executivul a putut „împrumuta” din banii pensionarilor, fără dobândă, urmând să se supună ulterior unei eventuale hotărâri judecătorești care le-ar da dreptate pensionarilor. Banii s-ar da înapoi eșalonat, în următorii ani. Dar situația se îmbunătățește dacă Executivul renunță acum la CASS pentru pensiile de peste 3.000 de lei. În acest caz, trebuie să fie anulate actualele acțiuni din instanță și să fie formulate altele. Pensionarii ar putea renunța la un nou proces, pentru că depunerea unei noi acțiuni presupune mult timp și bani în plus pentru avocați.

Ajutoare pentru grupuri vulnerabile

Pe lângă eliminarea CASS la pensiile de peste 3.000 de lei și revenirea la indexarea pensiilor, din 2027, PSD a cerut, în luna februarie, în coaliție, eliminarea plății CASS pentru părinții aflați în concediu de creștere a copilului și introducerea unor noi categorii vulnerabile pentru care să se acorde ajutoare. De asemenea, majorarea unor indemnizații și acordarea de ajutoare pentru pensionarii cu venituri mici.

La 1 ianuarie 2026, pensiile nu au mai fost indexate cu 7%, ceea ce a dus la scăderea cu aproape 200 de lei a veniturilor, la o pensie medie de 2.818 lei, în contextul în care prețurile continuă să crească.

Pachetul de solidaritate propus de PSD pentru cei afectați direct de măsurile de austeritate - pensionari cu venituri mici, copii cu dizabilități, mame, veterani și persoane cu handicap ar avea un impact bugetar total estimat la 3,39 de miliarde de lei, pentru circa 5 milioane de beneficiari, din care 2,8 milioane sunt pensionari cu venituri mici.

Pentru pensionarii vulnerabili, PSD a propus un ajutor financiar în două tranșe egale, în aprilie și decembrie, pentru aproximativ 2,8 milioane de persoane, astfel: 1.000 de lei pentru 1,24 de milioane de pensionari cu venituri sub 1.500 de lei; 800 de lei pentru 497.000 de pensionari cu venituri între 1.501 și 2.000 de lei; 600 de lei pentru 612.000 de pensionari cu venituri între 2.001 și 3.000 de lei. Se adaugă introducerea unei măsuri de sprijin pentru persoanele vulnerabile afectate de liberalizarea prețurilor la gaze, pe modelul celor luate în cazul prețurilor la energie.