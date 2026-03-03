Radu Marinescu a anunțat nominalizările pentru șefia marilor parchete. Pîrlog „10 august” nu se află pe listă

Procedura de selecție a procurorilor care urmează să conducă marile parchete a fost definitivată, ieri, de ministrul Justiției, Radu Marinescu. Acesta a făcut publice propunerile pentru ocuparea funcției de procuror general al PÎCCJ, de procuror-șef al DNA, de procuror-șef al DIICOT și de procurori-șefi adjuncți, lista fiind transmisă Secției pentru procurori de la CSM, în vederea emiterii avizului consultativ. Candidatul #rezist nu a fost selecționat. Bogdan Pîrlog nu va deveni procuror general al României. A fost nominalizată actuala șefă a DNA Iași, Cristina Chiriac. Actualul șef al DNA, Marius Voineag, a fost nominalizat pentru funcția de procuror general adjunct al PÎCCJ. Pentru șefia DNA a fost propus Viorel Cerbu, iar pentru conducerea DIICOT - Codrin Horațiu Miron.

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a anunțat că, în urma analizei candidaturilor, a propus-o pentru funcția de procuror general al PÎCCJ pe actuala șefă a DNA Iași, Cristina Chiriac. „Doamna procuror dispune de o experiență profesională vastă și de înalt nivel, dublată de o pregătire juridică remarcabilă, precum și de reale aptitudini manageriale. Acestea sunt demonstrate atât prin activitatea desfășurată într-o funcție de conducere în cadrul DNA, cât și prin conținutul proiectului prezentat, al lucrărilor depuse și al susținerilor formulate în fața comisiei de interviu”, arată ministrul Marinescu.

De asemenea, pentru funcția de adjunct al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, a fost nominalizat actualul procuror-șef al DNA, Marius Voineag. Conform ministrului Justiției, „Domnul Marius Voineag este un procuror cu o experiență profesională vastă, multilaterală, dobândită inclusiv în funcții de conducere, respectiv procuror-șef al Direcției Naționale Anticorupție, procuror-şef adjunct al Secției de urmărire penală și criminalistică în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, procuror-șef al Serviciului de combatere a criminalității economico-financiare - DIICOT Structura Centrală, președinte al Consiliului de coordonare al Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate. Experiența dobândită de acesta în funcțiile de execuție și conducere a creat fundamentul necesar pentru a înțelege în profunzime specificul managementului unei instituții complexe, raportat la realitățile concrete”.

Desemnare controversată pentru șefia DNA

Pentru funcţia de procuror-şef al Direcției Naționale Anticorupție, Marinescu l-a selectat pe Ioan-Viorel Cerbu, susținând în legătură cu acesta că „este un procuror cu o experiență profesională foarte bogată, având realizări deosebite, atât în funcții de execuție, cât și în funcții de conducere în cadrul Direcției Naționale Anticorupție. Dispune de o bună capacitate de a valorifica, inclusiv în plan managerial, experiența multilaterală dobândită în cadrul DNA, PÎCCJ, DIICOT, inclusiv prin identificarea avantajelor utilizării în cadrul urmăririi penale a instrumentelor moderne, de natură tehnică, în combinație cu urmărirea eliminării avantajelor economice derivate din săvârșirea infracțiunilor de corupție și a celor asimilate acestora”.

Totuși, la această descriere făcută de ministrul Justiției, trebuie adăugat că Viorel Cerbu este cunoscut pentru instrumentarea unora dintre cele mai controversate dosare, în calitate de anchetator la DNA, în perioada Binomului. Un astfel de dosar este cel al fostului judecător CEDO Corneliu Bârsan și al soției acestuia, judecătoarea ÎCCJ Gabriela Bârsan. Cerbu a lucrat la acest dosar între anii 2011 și 2013, ancheta vizând-o și pe fosta președintă a ÎCCJ Corina Corbu. Dosarul s-a soldat cu plata de către statul român a unor despăgubiri. Cerbu era specializat pe „paradirea” judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție. Pe lista lui s-au mai aflat și judecătoarea ÎCCJ Georgeta Barbălată, dar și fostul procuror general al României Marcel Sâmpetru.

De asemenea, pentru cele două funcții de procuror-șef adjunct al DNA au fost propuși Marilena Mincă și Marius Ionel Ștefan.

Schimbare de garnitură și la DIICOT

Actuala șefă a DIICOT, Alina Albu, nu a mai fost propusă pentru ocuparea unui al doilea mandat. Ministrul Radu Marinescu l-a nominalizat, în schimb, pe procurorul Codrin Horațiu Miron.

Actualul procuror general al României, Alex Florin Florența, a fost selectat să ocupe una dintre cele două funcții de procuror-șef adjunct al DIICOT. Pentru cealaltă propunere a fost selectat procurorul Gill Julien Grigore Iacobici.

Tot ieri, ministrul Radu Marinescu a precizat că urma să transmită aceste propuneri Secţiei pentru procurori de la CSM, „pentru obţinerea avizului în conformitate cu art. 147 alin. (3) din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, cu modificările şi completările ulterioare”.

Ultimul cuvânt în această procedură îl va avea președintele României, Nicușor Dan.

Candidatul #rezist nu a fost selectat. El va da ochii cu CSM, dar într-un dosar disciplinar

Procurorul militar Bogdan Pîrlog, care a candidat la această procedură de selecție atât pentru funcția de procuror general al României, cât și pentru cea de șef al DIICOT, nu a fost selectat pentru niciuna dintre cele două poziții. De altfel, el a renunțat, pe ultima sută de metri, la cea de-a doua candidatură. Spre ghinionul lui, nu va da ochii cu Secția pentru Procurori de la CSM pentru a-i fi validată nominalizarea, ci pentru a-și primi verdictul într-un nou dosar disciplinar instrumentat de Inspecția Judiciară. Mâine, Secția pentru Procurori trebuie să pronunțe soluția în acest dosar.

De altfel, Pîrlog a fost anchetat disciplinar în mai multe rânduri de Inspecția Judiciară pentru comiterea mai multor abateri disciplinare în calitate de procuror, fiind, de altfel, și posesor de condamnare disciplinară pronunțată de CSM și menținută de Înalta Curte de Casație și Justiție.

Reamintim că, la data de 11 iunie 2025, Secția pentru Procurori în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii a admis, cu majoritate de voturi, acțiunea disciplinară împotriva pârâtului Bogdan Ciprian Pîrlog, procuror militar al Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar București, sub aspectul abaterii disciplinare prevăzute de articolul 271 litera „f” din Legea nr. 303/2022 privind Statutul judecătorilor și procurorilor. Este vorba despre abaterea disciplinară referitoare la nerespectarea de către procuror a dispozițiilor procurorului ierarhic superior, date în scris și în conformitate cu legea. Mai exact, Pîrlog a nesocotit ordinul nr. 1 din 10 martie 2022, emis de procurorul general militar al Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar București.

În acest sens, Bogdan Pîrlog a fost sancționat cu diminuarea indemnizației de încadrare brute lunare cu 10 la sută pe o perioadă de trei luni. Pîrlog a atacat hotărârea CSM la Completul de 5 judecători de la Înalta Curte de Casație și Justiție. Numai că, la data de 19 ianuarie 2026, instanța supremă i-a respins recursul ca nefondat. Sancționarea disciplinară a lui Bogdan Pîrlog a rămas definitivă.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹