Decizia care i-a schimbat viața: ce a pățit după ce a început injecțiile cu testosteron

Adevărul despre testosteron după 50 de ani: confesiunea unui celebru cercetător în longevitate

Matt Kaeberlein, unul dintre cei mai cunoscuți cercetători în domeniul longevității și CEO al companiei Optispan, a început terapia de substituție cu testosteron (TRT) după ce a descoperit că nivelul hormonului său era mult sub limitele normale, potrivit Business Insider. Experiența sa scoate la iveală patru adevăruri esențiale pe care orice bărbat ar trebui să le cunoască înainte de a începe acest tratament.

Simptomele care i-au schimbat viața la 50 de ani

În 2020, la începutul decadei a șasea de viață, Matt Kaeberlein a început să se confrunte cu simptome clasice ale deficitului de testosteron: lipsă de energie, scăderea drastică a libidoului și imposibilitatea de a-și modifica compoziția corporală, deși se antrena constant și avea o alimentație echilibrată.

„Mă antrenam intens, dar nu reușeam nici să slăbesc, nici să cresc masa musculară”, a declarat el pentru Business Insider.

Deși analizele inițiale indicau valori „normale”, simptomele persistente l-au determinat să aprofundeze investigațiile.

Testele standard pot fi înșelătoare

Testul obișnuit de „testosteron total” nu oferă întotdeauna o imagine clară. Deși valorile sale se aflau în jumătatea inferioară a intervalului de referință, medicul i-a spus că nu are nevoie de tratament.

Ulterior, Kaeberlein a efectuat un test de „testosteron liber”, care măsoară hormonii activi biologic. Rezultatul: hipogonadism primar, o afecțiune în care testiculele nu mai pot produce suficient testosteron, chiar dacă creierul trimite semnale corecte.

Suplimentele „naturale” nu sunt o soluție reală

Înainte de a apela la injecții, cercetătorul a încercat suplimente precum bor, DHEA și alte produse promovate ca boostere naturale. Niciunul nu a funcționat.

A testat și un tratament oral cu testosteron, care a avut efect, dar a generat reacții adverse. În cele din urmă, a acceptat varianta injecțiilor săptămânale, care s-a dovedit cea mai eficientă.

„Există multă stigmatizare în jurul terapiei cu testosteron, dar nu ar trebui să fie așa”, spune el.

TRT poate afecta definitiv fertilitatea

Un aspect esențial: TRT poate duce la infertilitate. Terapia oprește producția naturală de spermă, iar revenirea fertilității nu este garantată nici după întreruperea tratamentului.

„Pentru mine nu a fost o problemă, deoarece nu mai plănuiam copii. Însă pentru bărbații tineri este un subiect care trebuie discutat foarte serios”, avertizează Kaeberlein.

TRT nu este un „glonț magic”

După începerea tratamentului, cercetătorul a observat o îmbunătățire majoră a nivelului de energie, libidoului și masei musculare. Totuși, el subliniază că testosteronul nu poate compensa un stil de viață nesănătos.

„Dacă nu ai o dietă bună și nu faci mișcare, TRT nu va face minuni. Este doar piesa lipsă dintr-un puzzle deja bine construit.”

Cele 4 lucruri esențiale de știut înainte de TRT