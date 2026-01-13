Hidroelectrica accelerează tranziția verde cu proiectul de stocare BESS Crucea Nord

La începutul acestui an, stadiul de realizare a depășit 80%, un rezultat remarcabil obținut într-un interval de timp considerabil mai scurt decât cel planificat inițial. Proiectul, estimat inițial la o durată de implementare de doi ani, cu termen de finalizare în vara anului 2027, înregistrează acum un nou calendar: punerea în funcțiune (PIF) este programată pentru luna mai 2026, precizează Hidroelectrica.

La finele anului trecut, respectiv pe 30 decembrie 2025, toate cele nouă baterii de stocare aferente proiectului BESS din Parcul Eolian Crucea Nord (Sucursala WIND) au fost livrate și montate pe poziția finală. Sistemul de stocare are o capacitate totală de 36 MW / 72 MWh, reprezentând una dintre cele mai relevante investiții de acest tip asociate unui parc eolian din România. Prin implementarea proiectului BESS Crucea Nord, Hidroelectrica își consolidează poziția de actor strategic în dezvoltarea soluțiilor moderne de stocare a energiei și în sprijinirea integrării surselor regenerabile în Sistemul Energetic Național, precizează compania.

