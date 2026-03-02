Turcia critică atacurile SUA în Iran. Erdogan: "Ca vecin şi frate al lor, împărtăşim durerea poporului iranian"

Turcia, ţară membră NATO şi vecină a Iranului, a îndemnat săptămâni la rând Washingtonul şi Teheranul să ajungă la un acord şi a avertizat că regiunea Orientului Mijlociu nu poate suporta conflicte suplimentare.



În cea mai puternică opoziţie pe care a exprimat-o până acum faţă de bombardamentele americano-israeliene, Erdogan a spus că acestea reprezintă o "încălcare clară a dreptului internaţional".



"Ca vecin şi frate al lor, împărtăşim durerea poporului iranian", a spus el la o cină de început a Ramadanului la Ankara. Potrivit lui Erdogan, disputa dintre SUA şi Iran s-a transformat în război ca urmare a provocărilor din partea Israelului.



Turcia a avut istoric relaţii complexe cu Iranul. Cele două ţări au susţinut tabere opuse războiul civil din Siria, dar au menţinut legături politice şi comerciale puternice, în ciuda divergenţelor.



Pe de altă parte, Erdogan a stabilit relaţii personale strânse cu preşedintele american Donald Trump. Preşedintele turc a asigurat luni că ţara sa va spori contactele până când se va obţine un armistiţiu şi se va face loc diplomaţiei, subliniind că Turcia nu doreşte "lupte, război, tensiuni şi masacre" la graniţele sale.



"Întreaga noastră poziţie referitoare la atacurile ilegale împotriva Iranului se menţine pe această linie", a mai spus Erdogan, avertizând totodată că, în lipsa unei "intervenţii necesare", ar putea urma "repercusiuni grave" pentru securitatea regională şi globală.



"Nimeni nu poate gestiona povara incertitudinilor economice şi geopolitice pe care o astfel de perioadă le va provoca. De aceea acest incendiu trebuie stins, înainte să crească şi mai mult", a punctat preşedintele turc.



Trump a afirmat luni că operaţiunea militară împotriva Iranului va dura atât timp cât va fi necesar, posibil chiar mai mult de cinci săptămâni, adăugând că a ordonat această operaţiune pentru a neutraliza programele nuclear şi de rachete balistice iraniene despre care a susţinut că se dezvoltau rapid, fără să prezinte dovezi.



Dar, fără o intervenţie terestră, atacurile aeriene ar putea fi insuficiente pentru a conduce la o schimbare de putere la Teheran, obiectivul principal urmărit de SUA. Trump a asigurat că "marele val" al ofensivei împotriva Iranului abia urmează şi că nu va ezita să trimită trupe americane terestre în Iran "dacă va fi necesar", scrie AGERPRES