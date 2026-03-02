Ursula Von der Leyen, despre războiul din Orientul Mijlociu: Singura soluție durabilă este una diplomatică

„Evoluțiile din Orientul Mijlociu sunt profund îngrijorătoare. Pe parcursul weekendului, am fost în contact cu nouă lideri din Orientul Mijlociu și cu mai mulți lideri europeni”, a declarat luni, von der Leyen.

Șefa executivului de la Bruxelles a vorbit despre o „speranță reînnoită” pentru poporul iranian: „Există o speranță reînnoită pentru poporul oprimat din Iran, iar noi susținem ferm dreptul acestora de a-și hotărî singuri viitorul”.

Von der Leyen a subliniat necesitatea unor detensionării situației din regiune și a condamnat ripostele Iranului și ale grupărilor aliate din regiune.

„Trebuie să depunem eforturi susținute pentru dezescaladare și pentru a opri extinderea conflictului. În ultimele ore, am fost martorii a numeroase atacuri, inclusiv un atac cu drone care a vizat baza aeriană britanică din Cipru. Condamn în cei mai categorici termeni aceste atacuri nesăbuite și nediscriminatorii ale Iranului și ale interpușilor săi (proxy) împotriva teritoriilor suverane din întreaga regiune”, a declarat președinta.

Von der Leyen a subliniat și nevoia de stabilității regionale, declarând: „Singura soluție durabilă este una diplomatică. Iar aceasta presupune o tranziție credibilă pentru Iran, oprirea definitivă a programelor nucleare și balistice, precum și încetarea activităților destabilizatoare în regiune”.

În cadrul declarațiilor, șefe executivului european a menționa și impactul conflictului asupra blocului comunitar: „În această după-amiază, vom discuta situația generală în cadrul unei reuniuni a Colegiului de Securitate aici, la Comisia Europeană. Deoarece, de la energie la sectorul nuclear, de la transport la migrație și securitate, trebuie să fim pregătiți pentru consecințele acestor evenimente recente”.

(sursa: Mediafax)