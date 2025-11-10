„Nu mai sunt bani pentru pensii!” – Avertisment dur: peste 25 de ani, pensionarii vor trăi cu doar 30% din salariu!

Criza pensiilor din România: tot mai puțini angajați, tot mai mulți pensionari

Sistemul de pensii din România se confruntă cu o problemă structurală gravă: tot mai puțini angajați contribuie pentru a susține financiar tot mai mulți pensionari. Analistul economic Iancu Guda avertizează că, în lipsa reformelor și a unei administrări eficiente a Pilonilor 2 și 3, viitorul financiar al românilor ar putea fi dramatic.

„Peste 25 de ani o să am un procent de înlocuire de 30% pensie raportată la salariu. Nu mai sunt bani. Asta e problema, provocarea și ne pare rău tuturor”, a spus Iancu Guda.

Pilonul 1 – solidaritatea între generații

Pilonul 1 reprezintă sistemul public de pensii, bazat pe principiul solidarității între generații. Angajații activi contribuie lunar la fondul de pensii, iar banii colectați sunt folosiți pentru a plăti pensiile actualilor seniori.

Fondurile nu se acumulează în conturi individuale și nu se moștenesc, fiind redistribuite de la o generație la alta.

Pilonul 2 – pensia privată obligatorie

Pilonul 2 este componenta privată obligatorie a sistemului de pensii. Fiecare angajat are un cont personal în care se acumulează contribuțiile sale. Acești bani sunt ai contribuabilului, se pot moșteni și generează randament în timp.

„Pilonul 2 este singura soluție prin care putem rezolva problema de la Pilonul 1, cauzată de faptul că nu vin copiii nou-născuți din spate suficienți în ritmul în care se pensionează seniorii”, a explicat analistul.

Pilonul 3 – pensia privată opțională

Pilonul 3 funcționează pe același principiu ca Pilonul 2, însă este opțional. Contribuțiile pot fi făcute atât de angajat, cât și de angajator, iar statul oferă facilități fiscale de până la 450 de euro pe an (dar nu mai mult de 15% din salariul brut lunar).

Această componentă este adesea folosită de companii pentru a fideliza angajații și a le asigura o perspectivă financiară pe termen lung.

Cât este pensia medie în România

Potrivit datelor oficiale, pensia medie în România este de 2.813 lei, iar în prezent sunt aproximativ 4,9 milioane de pensionari.

Raportul dintre pensia medie și salariul mediu a ajuns la 53%, în creștere față de anii precedenți, dar această evoluție nu este sustenabilă pe termen lung.

„Practic economia nu poate să susțină aceste pensii”, a avertizat Guda.

Viitorul sumbru al pensiilor: doar 30% din salariu în 2050

Specialistul subliniază că numărul tot mai mic de angajați activi și ritmul lent al creșterii salariilor fac imposibilă menținerea actualului sistem.

Fără măsuri urgente, peste 25 de ani pensia ar putea reprezenta doar 30% din salariul mediu, adică o scădere drastică a nivelului de trai pentru viitorii pensionari.

„Din păcate, mi-aș dori și eu pentru bunica mea și pentru toți bunicii din România pensii mai mari. Dar întrebarea este cine le plătește. Numărul de angajați din economie care contribuie și dimensiunea salariului la care se aplică CAS-ul nu cresc proporțional cu pensia. Și atunci ce înseamnă că ne îndatorăm ca să plătim pensii mai mari și mă întreb peste 5 ani, oare ne vor pensiona la 70 de ani? Sau ce pensii o să mai avem eu care am 40 de ani?", a declarat analistul.

„O foarfecă periculoasă” între salarii și pensii

În timp ce pensiile cresc procentual mai repede, salariile încep să stagneze, avertizează Guda.

„Și atunci cele două sunt o foarfecă foarte, foarte periculoasă pentru economie”, a concluzionat specialistul Observator.