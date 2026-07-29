Iași construiește cel mai mare parc fotovoltaic municipal din România. Investiția de aproape 10 milioane de euro transformă fosta centrală pe cărbune

Valoarea totală a investiției se ridică la aproape 49,7 milioane de lei (aproximativ 9,5 milioane de euro), proiectul fiind finanțat prin Fondul pentru Modernizare al Uniunii Europene și al Guvernului României.

Noua centrală fotovoltaică va avea o putere instalată de 9,801 MWp și o putere de racordare de 9 MW, ceea ce o va transforma în cea mai mare instalație de acest tip operată de o administrație publică locală din România.

Fosta platformă industrială CET Holboca este transformată într-un centru de producție a energiei regenerabile

Parcul fotovoltaic va fi construit pe aproximativ 75.000 de metri pătrați din fosta platformă industrială a CET 2 Holboca, unde în trecut era depozitat cărbunele utilizat pentru producerea energiei termice.

Investiția marchează reconversia unei zone industriale într-un obiectiv energetic modern, contribuind atât la reducerea emisiilor de carbon, cât și la creșterea independenței energetice a municipiului Iași.

Noua instalație va include peste 13.000 de panouri fotovoltaice de ultimă generație, fiecare având o putere de 750 Wp și o eficiență de peste 24%, alături de 30 de invertoare performante, trei posturi de transformare, sisteme moderne SCADA pentru monitorizare și control, precum și toate echipamentele necesare integrării în rețeaua națională de distribuție.

Racordarea va fi realizată printr-o linie electrică de aproximativ 650 de metri și o stație de transformare de 110/20 kV.

Producția anuală va depăși 9.800 MWh de energie verde

Conform estimărilor, noua centrală fotovoltaică va produce anual aproximativ 9.849 MWh de energie electrică din surse regenerabile.

Energia produsă va contribui la reducerea costurilor suportate de municipalitate și va sprijini funcționarea infrastructurii publice, în timp ce surplusul de energie va ajuta la echilibrarea Sistemului Energetic Național.

Autoritățile locale consideră că investiția reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte de tranziție energetică dezvoltate până acum la nivel municipal în România.

Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, a declarat la ceremonia de lansare a lucrărilor:

„Este cel mai important pas pe care îl facem pentru reconfigurarea unei structuri și tehnologii energetice depășite, care nu mai corespund cerințelor actuale de mediu și cerințelor pieței de energie, cu o nouă structură, bazată pe energie regenerabilă fotovoltaică.”

Edilul a subliniat că investițiile realizate în sistemul centralizat de termoficare vor continua.

„Am investit zeci de milioane de euro în sistemul de termoficare și vom continua să exploatăm toate oportunitățile de finanțare astfel încât Iașul să beneficieze de căldură la un preț rezonabil. Prin această investiție vom deveni și un important producător de energie electrică și vom contribui astfel la echilibrarea sistemului energetic național… Prin investiții și management eficient putem transforma sistemul centralizat de termoficare într-o opțiune rațională, ecologică și competitivă!”

Electro-Alfa International și CRC Energy construiesc proiectul

Contractul de execuție a fost câștigat de asocierea dintre Electro-Alfa International și CRC Energy, pentru suma de 34,6 milioane de lei fără TVA, valoare semnificativ mai mică decât estimarea inițială a licitației.

Electro-Alfa International este unul dintre cei mai importanți producători români de echipamente electrice și furnizori de servicii EPC (inginerie, achiziții și execuție), compania fiind listată la Bursa de Valori București în martie 2026. După listare, capitalizarea bursieră a companiei a depășit 3 miliarde de lei, înregistrând o creștere de peste 80% comparativ cu evaluarea din perioada ofertei publice inițiale.

Ștefan Petrea, CEO Electro-Alfa International, afirmă:

„Serviciile EPC Electro-Alfa International, oferite prin trei divizii operaționale dedicate: Energie Verde, Antrepriză și Licitații Internaționale, reprezintă un segment important de business și în continuă evoluție. Fiecare nou proiect de antrepriză, fiecare parc fotovoltaic, ne aduc mai aproape de un viitor energetic mai curat, mai verde, mai bun pentru oameni. Ne propunem să dezvoltăm în continuare acest segment de business, este unul dintre pilonii de diversificare pe care ni i-am asumat pentru stabilitatea pe termen lung a Electro-Alfa International.”

Compania estimează finalizarea lucrărilor în aproximativ nouă luni, conform contractului încheiat cu Primăria Iași.

Proiectul face parte dintr-o strategie amplă de transformare energetică

Parcul fotovoltaic reprezintă doar prima etapă a unei strategii mai ample prin care municipalitatea dorește să își modernizeze complet infrastructura energetică.

În paralel, Primăria Iași pregătește reconstruirea celor două centrale de cogenerare pe gaze naturale, fiecare cu o capacitate de 25 MW, iar într-o etapă ulterioară intenționează să dezvolte un sistem de stocare a energiei în baterii cu o putere de 20 MW.

Planurile administrației locale includ și dezvoltarea unor parteneriate public-private pentru valorificarea energetică a deșeurilor rezultate din activitatea CET Holboca. În variantele inițiale ale proiectului era prevăzută inclusiv instalarea unui electrolizor de 10 MW destinat producerii hidrogenului verde, care urma să fie injectat în rețeaua de gaze naturale.

Iași și Reșița devin exemple pentru tranziția energetică a administrațiilor locale

Investiția de la Iași confirmă tendința accelerată prin care administrațiile locale din România investesc în producția proprie de energie regenerabilă pentru reducerea costurilor și creșterea independenței energetice.

În același timp, municipiul Reșița finalizează prima etapă a propriului parc fotovoltaic, cu o capacitate de 8,5 MW. Energia produsă va alimenta școli, grădinițe, iluminatul public și flota de tramvaie și autobuze electrice, economiile estimate ridicându-se la aproximativ 1,6 milioane de euro anual.

Prin proiectul de la CET 2 Holboca, Iași își consolidează poziția printre liderii tranziției energetice din România și demonstrează modul în care fostele platforme industriale pot fi transformate în infrastructură strategică pentru producția de energie regenerabilă, reducerea emisiilor și creșterea securității energetice la nivel local.