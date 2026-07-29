Ce nu ai voie să faci în concediul medical: angajatorul te poate concedia sau nu?

Ce se întâmplă de fapt cu contractul tău de muncă

Primești certificatul de la medic, îl trimiți la firmă și te aștepți ca lucrurile să meargă de la sine. În loc de asta, telefonul sună: HR-ul te întreabă de ce nu ești la birou, îți spune că actul „nu e valabil" sau că proiectele nu suportă absența ta. Uneori vestea proastă apare abia la revenire, sub forma unei sancțiuni disciplinare pentru absențe „nemotivate" — deși aveai, în toată acea perioadă, o hârtie oficială care spunea exact contrariul.

Realitatea juridică e mult mai simplă decât lasă unii angajatori de înțeles. Din momentul în care primești certificatul, contractul tău de muncă se suspendă automat, fără vreo formalitate suplimentară din partea ta sau a companiei. Practic, nu mai ești obligat să muncești, iar angajatorul nu-ți mai datorează salariul obișnuit — în schimb participă la plata indemnizației, alături de stat.

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Ce nu ai voie să faci în concediul medical

Regula de bază e simplă: cât timp ești în concediu medical, nu ai voie să te prezinți la muncă — prezența la job este strict interzisă, pentru că actul de suspendare a contractului nu-ți lasă loc de interpretare. La fel de important, trebuie să respecți indicațiile de repaus sau izolare stabilite prin certificat, pentru că poți fi verificat oricând de controlul medical al Casei de Asigurări de Sănătate. Iar dacă diagnosticul tău presupune imobilizare, orice comportament care contrazice starea de boală — călătorii, efort fizic intens, activități incompatibile cu recomandarea medicului — poate atrage suspiciuni și, ulterior, un control.

Unde greșesc de fapt angajatorii

Mulți manageri cred că pot respinge un certificat medical din proprie inițiativă. Nu pot. Actul e un document oficial, emis conform procedurilor naționale, iar angajatorul are obligația să-l înregistreze și să-l trimită mai departe pentru decontare. Singura variantă legală de contestare e sesizarea medicului de control de la Casa de Asigurări de Sănătate — nicidecum refuzul direct, presiunile telefonice sau amenințările cu sancțiuni.

Chiar mai grav: o decizie de concediere dată în timp ce ești în concediu medical este nulă absolut, potrivit articolului 60 din Codul Muncii. Nu contează motivul invocat — economic, disciplinar sau orice altceva. Singurele excepții admise de lege țin de dizolvarea sau intrarea în insolvență a companiei, situații complet diferite de o concediere obișnuită. Dacă primești totuși o astfel de decizie, ai 45 de zile calendaristice de la comunicare pentru a o contesta la tribunal — un termen de decădere care nu se negociază.

Cine plătește, de fapt, concediul tău medical

O bună parte din presiunile pe care le fac unii angajatori pornesc dintr-o confuzie legată de bani. Primele cinci zile de concediu medical pentru boală obișnuită sunt plătite direct de angajator. Din a șasea zi însă, banii vin din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, adică de la stat, prin Casa de Asigurări de Sănătate județeană. Indemnizația reprezintă, în mod obișnuit, 75% din media veniturilor brute din ultimele șase luni. Cu alte cuvinte, atunci când un angajator se plânge că „nu poate suporta" o absență prelungită, de cele mai multe ori nu mai este el cel care plătește.

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Când poate angajatorul să conteste sau să refuze concediul medical

Legea îi dă totuși angajatorului câteva pârghii legitime, ca să nu rămână complet la mâna unui eventual abuz. Poate refuza justificat plata indemnizației atunci când lipsește dovada calității de asigurat, când nu este îndeplinit stagiul minim de cotizare, când certificatul are rubrici necompletate de medic, când actul e depus peste termenul legal, când e eliberat retroactiv în afara cazurilor permise sau când depășește duratele maxime prevăzute de lege.

Dacă angajatorul suspectează frauda — adică se crede că, de fapt, angajatul nu era bolnav — poate sesiza Casa de Asigurări de Sănătate și poate amâna plata indemnizației cu până la 90 de zile, dar numai după ce a făcut sesizarea oficială. Ceea ce nu poate face niciodată este să decidă singur, pe bază de suspiciune sau convingere personală, că certificatul e nevalabil.

Mai pot angajatorii sa verifice angajatii la domiciliu?

Angajatorii nu mai pot verifica prezența salariaților la domiciliu în timpul concediului medical. Această prevedere a fost abrogată prin Legea nr. 183/2015, care a eliminat obligația angajaților de a sta acasă pentru a fi controlați de reprezentanții firmei sau ai instituțiilor de sănătate

Se poate anula un concediu medical?

Da, dar numai printr-o procedură oficială. Dacă, în urma controlului, Casa de Asigurări de Sănătate constată că certificatul a fost eliberat fără justificare reală, poate anula zilele respective. În acest caz, angajatorul capătă dreptul de a refuza plata indemnizației, poate cere în instanță restituirea sumelor deja achitate și poate declanșa o cercetare disciplinară împotriva salariatului. Invers, dacă se dovedește că refuzul angajatorului de a plăti a fost nejustificat, acesta riscă o amendă între 3.500 și 6.000 de lei și rămâne oricum obligat să achite indemnizația.

Cum te aperi dacă angajatorul depășește limita legii

Primul pas e documentarea: păstrează certificatele, mesajele, orice comunicare scrisă. Al doilea pas e notificarea oficială a angajatorului, prin email cu confirmare de citire sau prin poștă cu confirmare de primire. Poți sesiza gratuit Inspectoratul Teritorial de Muncă, deși acesta nu poate dispune reintegrarea sau anularea unei decizii — pentru asta e nevoie de instanță. Litigiile de muncă sunt scutite de taxă judiciară de timbru, iar dacă procesul e câștigat, angajatorul suportă cheltuielile de judecată, inclusiv onorariul avocațial.