Inflație record în România. Cât de scumpe au ajuns alimentele

Scumpiri în piețe

La Piața Obor, un turist suedez spune că prețurile sunt mai mari decât în țara sa: „Carnea e mai scumpă aici. Energia electrică este dublă față de Suedia. Când vin în România cheltuiesc în jur de 3.000 de euro pe lună”, afirmă Kawa Mohideen pentru observatornews.ro.

Datele oficiale arată că inflația a ajuns la 9,9% în august 2025, cu o creștere de peste 2 puncte procentuale față de luna iulie.

Fructele s-au scumpit cel mai mult. Cinci nectarine costau anul trecut 18 lei iar acum suma ajunge doar penttru patru. Creșterea prețurilor este strâns legată de majorarea costurilor energiei, care s-a majorat cu peste 60% după liberalizarea pieței.

Românii cheltuie mai puțini bani în restaurante

Scumpirile se văd și în restaurante, unde o pizza carbonara a crescut de la 73 la 86 de lei, cu circa 18%. Însă statisticile raportează un avans de 12% pentru serviciile din sectorul HoReCa.

Daniel Mischie, președintele HORA, explică majorarea prețurilor prin creșterea TVA-ului și a costurilor materiilor prime și utilităților. Radu Savopol, antreprenor în domeniu, spune că, deși restaurantele par pline, valoarea medie a bonului fiscal a scăzut între 10 și 20%.

Economiștii speră într-o stabilizare spre sfârșitul anului, însă avertizează asupra impactului grav asupra persoanelor cu venituri mici.

Profesorul Christian Năsulea subliniază că majorarea prețurilor face dificil consumul pentru aceste categorii, chiar dacă, paradoxal, o parte din populație reușește să mențină nivelul consumului.

BNR prognozază că inflația va rămâne ridicată.