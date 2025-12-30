BNR lovește crunt: Inflație 10%, dobânzi mari, românii strâng cureaua – Când scădem prețurile?

Inflație persistentă la 9,76% în octombrie 2025: BNR menține dobânzile la 6,5%, consumul românilor se prăbușește

Inflația anuală din România s-a oprit la 9,76% în octombrie, ușor sub septembrie, dar de patru ori peste ținta BNR de 2,5%±1%. Scăderea minoră vine din ieftiniri temporare la alimente și carburanți, grație recoltei bune și petrolului mai ieftin.

Totuși, factori persistenti alimentează scumpirile: energia electrică și gazele naturale cresc după liberalizare și ajustări tarifare, plus majorări TVA și accize din august 2025. Inflația de bază, excluzând alimente și energie volatile, rămâne la peste 8%, semnalând presiuni profunde în servicii și procesate.

BNR a decis să țină dobânda-cheie la 6,50%, neschimbată din august. Reducerea ar risca reaprinderea inflației prin consum reluat, pe fond de șocuri externe și fiscale. Leul s-a depreciat cu 0,3% față de euro, creditele populației costă 7,7% mediu, cele firmelor 9%.

„Efectele inflaționiste directe exercitate de șocurile pe partea ofertei au un caracter tranzitoriu, urmând să antreneze, odată cu epuizarea lor, în trimestrul III 2026, o corecție descendentă abruptă a traiectoriei ratei anuale a inflației”, precizează BNR.



Investiții salvează economia, consumul suferă grav

PIB-ul României a crescut 1,6% în T3 2025 față de anul trecut, susținut exclusiv de investiții +8,3% în infrastructură, imobiliare și energie. Consumul populației a avansat doar 0,5%, lovit de salariul real în minus cu 4,2%.

Cheltuielile s-au prăbușit: comerț și servicii -4,4%, recreere -7%, turism/restaurante/hoteluri -9%. Încrederea consumatorilor a coborât la -31 puncte, minim recent. Românii amână achiziții mari, reduc toate cheltuielile și economisesc: depozite lei +3,9%, valută +15,7% în noiembrie.

Producția industrială stagnează (+0,2%), servicii/comerț -4%. Angajări -0,4%, șomaj 5,9%, salarii private +8% nominal dar încetinesc. Semnal pozitiv: deficit comercial -19%, exporturi agricole/auto/energie solide, importuri reduse de cerere slabă.

Prognoză BNR: Dobânzi mari până în 2026, vulnerabilități majore

BNR estimează scădere abruptă a inflației abia în T3 2026, odată cu epuizarea șocurilor energetice și fiscale. Economia rămâne fragilă: reduceri bugetare dure, tensiuni geopolitice, dependență de fonduri UE pentru investiții. Perspectivă: creștere modestă, inflație ridicată, dobânzi susținute.

