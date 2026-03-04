R. Moldova, în stare de alertă în sectorul energetic pentru 60 de zile

„Cu siguranță, începând de sâmbătă, în primele ore, am început să urmărim ce se întâmplă în Golful Persic, să urmărim acele două operațiuni militare lansate de SUA și Israel. Și de sâmbătă am înțeles că e o criză majoră, e un război, care nu știm cât va dura”, a declarat Alexandru Munteanu, transmite Știri.md.

Premierul a subliniat că autoritățile au întreprins măsuri privind securitatea statului și a cetățenilor, dar și securitatea energetică.

„Evident, luând în considerare războiul, unele rute de aprovizionare s-au curbat și deja azi prețurile Brent au sărit la peste 80 de dolari/baril. E o criză globală care afectează toată lumea, ne afectează și pe noi. Noi am activat imediat protocoalele noastre de securitate, acel Centru Național de Management al Crizelor, și am lucrat cu toate ministerele și agențiile asupra unui plan, luând în considerare scenariile viitoare”, a adăugat Munteanu.

„Decizia se bazează pe analiza integrată a indicatorilor de risc realizată la nivelul Centrului Național de Management al Crizelor, corelată cu evaluarea Ministerului Energiei și a ANRE. Observăm o acumulare de factori externi, volatilitatea crescută pe piețele petroliere în contextul situației din Orientul Mijlociu, degradarea infrastructurii energetice din Ucraina, cu efecte asupra stabilității regionale de transport al energiei, închiderea sau lucrări de mentenanță la unele rafinării din regiune. Aceste elemente reduc marja de siguranță a sistemului energetic.

Scopul declarării stării de alertă este să menținem stocurile suficiente de produse petroliere pentru consumul intern, să asigurăm continuitatea alimentării cu energie electrică în special în orele de consum maxim și să protejăm consumatorii casnici și infrastructura critică”, a declarat directorul Centrului Național de Management al Crizelor, Serghei Diaconu.

Potrivit CNMC, starea de alertă introduce măsuri preventive dedicate instituțiilor de stat, ca să se pregătească proporțional aliniat la contextul global actual și să continue să asigure cetățenilor un trai sigur și liniștit.

Astfel, CNMC a convocat o serie de ședințe operaționale cu reprezentanții a 13 instituții publice relevante și a efectuat analiza riscurilor în trei domenii prioritare:

securitatea energetică și rutele de aprovizionare;

impactul economic, inclusiv evoluția prețurilor;

securitatea statului și siguranța cetățenilor.

Sursa citată subliniază că motivele principale pentru instituirea stării de alertă includ:

asigurarea stocurilor minime de rezervă pentru produsele petroliere, cu accent pe terminalul din Portul Giurgiulești;

condiționarea exporturilor de energie electrică din surse regenerabile în anumite intervale orare, pentru a proteja sistemul național;

pregătirea pentru începerea sezonului agricol, care implică un consum ridicat de motorină.

„Alimentarea cu energie și produse petroliere continuă în regim normal, iar măsurile adoptate au caracter preventiv și de organizare, pentru a evita orice întrerupere. Îndemnăm cetățenii să aibă încredere în autorități și să evite achizițiile excesive, deoarece starea de alertă a fost instituită tocmai pentru a garanta stocuri suficiente pentru a preveni eventualele lipsuri”, comunică CNMC.

Până vineri, 6 martie, ora 10:00, instituțiile urmează să prezinte planurile actualizate, care vor fi integrate într-un plan național de contingență, ce include măsuri pe termen scurt (10 zile), mediu (1 lună) și lung (3 luni) pentru consolidarea capacității de prevenire și răspuns a statului.